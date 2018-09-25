治水變口水？ 賴清德：過去的讓他過去

2018-09-25 16:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院會今天邀請行政院長賴清德專案報告「0823中南部水災之治水機制」並備詢，國民黨立委孔文吉質疑包括立法院長蘇嘉全、民進黨立委邱議瑩、副總統陳建仁都在水災時出國或度假，以後治水可否不要淪為口水？對此，賴清德回應，「蘇院長有說明，陳副總統已經公開道歉，過去的我想讓他過去，落實治水不要口水的目標。」

孔文吉表示，這次823暴雨造成南台灣嚴重淹水，立法院長蘇嘉全、高雄的立委邱議瑩在國外，副總統全家人去金門度假，而在八八風災時，當時的行政院秘書長薛香川加班結束後帶岳父去吃飯，被民進黨圍剿，邱議瑩當時說氣到想砸電視。

對此，賴清德回應，蘇院長有說明，陳副總統已經公開道歉，過去的我想讓它過去，未來落實治水不要口水的目標。

嘉義縣選出的民進黨立委蔡易餘說，政府花很多經費治水，但他發現目前有編列預算，卻沒有人力去發包。行政院是否可以補助抽水機汰換更新？滯洪池問題也要解決。

對此，賴清德回應，未來我們希望治水工程一次核定，分年分階段辦理，人力部分，行政院會檢討。此外，希望嘉義縣政府工務局，也能協助發包。

擬1.6億元採購抽水機 給嘉義110台

對於抽水機問題，經濟部長沈榮津說，經濟部已經在執行，準備1.6億元採購，其中要給嘉義的抽水機達110台抽水機；賴清德也希望各縣市政府一定要花心思去取得土地，否則中央即便有經費要施作，也沒有辦法。若是台糖的土地，他已經請張景森跟台糖公司協調。

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