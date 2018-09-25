被問「長相安全說」 朱立倫：每個人講話方式不同無評論

新北市長朱立倫今天接受任內最後一次市政總質詢。（記者賴筱桐攝）

2018-09-25 13:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是新北市長朱立倫任內最後一次市政總質詢，但質詢焦點卻放在國民黨新北市長參選人侯友宜身上，綠營議員詢問對侯友宜「長相安全說」的看法，朱立倫答詢說，他沒有評論，但是曾私下開玩笑說，「你很遵守交通規則」。

日前侯友宜在政策記者會上，對女性幕僚說「你長得不太安全」，引發違反性別平權爭議，市議員鄭宇恩詢問朱立倫的看法。

朱立倫表示，他有時候私下開玩笑講過，「我會說你很遵守交通規則」，他並說：「議員你長得很漂亮，正面形容，我絕對不會說你遵守交通規則。」對於侯友宜的說法，他沒有評論，這是看每個人講話的幽默方式，今天如果是阿伯講的、柯P講的，又是另一種解讀。

鄭宇恩說，你絕對不會去形容一個男生長得安不安全，表示這句話帶有性別歧視， 不該由一位位高權重的市長參選人口中講出，不管講話「憨慢」與否，這個字句從來不會在女生字典裡面出現，因此她從來不會形容任何女性是不是「幼齒」或安不安全，尤其在公開場合發表政見時，態度更不該如此輕佻。

朱立倫為侯友宜緩頰說，「幼齒」沒有性別歧視，而是指年齡，他常說，年輕的朋友「有夠少年、有夠幼齒」，每個人講話的方式不同，他不會評論。朱還舉例，很多女生看到新北市議會民進黨團總召李坤城會說「我支持你」。

李坤城認為，這種話私底下開開玩笑可以，但是召開記者會、說明政見的時候不是適合講，且侯友宜曾擔任新北市性平委員會副召集人，講這句話更不恰當。