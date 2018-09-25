AIT批評中國傷害經濟 盼與台促進印太自由開放

2018-09-25 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）今天表示，美國希望在印太區域與台灣有更密切的合作，促進「自由且開放」的經濟發展。酈英傑也罕見直言，中國利用扭曲市場的補貼、盜竊知識產權與強制技術轉讓等作法，企圖把持產業，是「損害經濟的行為」；美國堅定支持開放市場與自由貿易，也將捍衛以國際規則為基礎的秩序。

世界台商總會第24屆年會現正於台北舉行中，1200名台商聚集回台，台商總會首次邀請AIT處長酈英傑出席年會，酈英傑與越南新任駐台代表阮英勇受邀在開幕典禮上致詞，菲律賓和印尼等駐台單位指派代表出席開幕典禮。

酈英傑說，隨著印太區域經濟發展，台灣經濟的重要性也會持續拓展。而美國對於印太區域有個清晰的願景，也就是「自由與開放」，自由意指免於外在威嚇，開放則指遵循市場規則的貿易。酈英傑強調，這是美國在印太及世界其他區域都堅持的立場，也是美國與台灣共享的價值。

酈英傑接著說，美國希望在印太區域建立更緊密的商業關係，包括台灣在內，希望有更密切的合作，尤其在能源、基礎建設與數位經濟等領域。美國也看見與台灣合作的潛力，包括台商總會在南亞、東南亞與大洋洲等地的網絡，可說是全球供應鏈轉變的最前線。

酈英傑表示，「我們必須共同努力」，在太平洋地區促進自由和開放，堅持高標準的商業參與，促進私部門的領導角色。酈英傑更直接具體舉例說明指出，中國正積極利用扭曲市場的補貼，以及包括知識產權盜竊和強制技術轉讓等作法，企圖把持傳統和新興技術產業，「這些行為損害美國經濟，也傷害台灣與其他地方的經濟」。

酈英傑說，美國堅定支持開放市場與自由貿易，也將捍衛以國際規則為基礎的秩序。而作為印太戰略的一環，美國商務部透過Discover Global Market（DGM）與Access Asia與明年春天的Trade Winds India 2019等計畫及活動，促進商務互動，「這些計畫與活動都非常歡迎台灣參加」。

酈英傑結束致詞時，感謝台灣去年派出歷來最大的企業代表團赴美參加「選擇美國高峰會」，並重申美國希望能捍衛全球貿易系統，促進包括台灣在內印太區域的經濟連結以及鼓勵投資，相信未來能繼續開拓正面的經濟發展。