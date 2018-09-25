蘇貞昌拍肩風波 侯友宜：應要傾聽基層聲音

國民黨新北市長參選人侯友宜和里長參選人合拍競選宣傳照。（記者李雅雯攝）

2018-09-25 11:17

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今（25日）天上午9點半在國民黨新北市黨部和里長參選人合拍競選宣傳照。對於競爭對手、民進黨新北市長蘇貞昌拍肩基層里長風波，侯友宜認為，每個人立場想法不一樣，需要傾聽民眾聲音，尤其是基層聲音，「我常聽到不同聲音，不同意見我都會虛心接受」。

侯友宜今天上午和貢寮區、瑞芳區和其他區域的里長參選人合拍競選宣傳照，侯友宜會後受訪對於蘇貞昌拍肩基層里長風波表示，蘇貞昌應該要傾聽基層聲音，里長陳志強在乎的是深澳燃煤電廠是否興建，期待蘇貞昌也能做出表態、表達反對意見；深澳燃煤電廠是一個重大公共民生議題，反對興建的民調從五成六到環團報告出來時有七成七的人反對，「希望執政黨、老縣長要了解民意所在，要知道大家對深澳燃煤電廠有很多民意是間接反對的」。

侯友宜另也批評蘇貞昌對於深澳燃煤電廠議題是「黨意凌駕民意」。侯友宜批評，蘇貞昌從頭到尾都在說安全無污染的煤，他跟中央站在一塊，所以不敢站出來說反對，他的黨意凌駕民意，讓他在內心衝突上跟基層民眾背道而馳，「我一直覺得老縣長這次站出來要站在民意這邊」。

蘇貞昌今天上午受訪時提到，選舉不是只有一個電廠的議題，呼籲侯友宜公開辯論市政，「不要躲」。侯友宜對此則說，從以前到現在每天都是面對媒體，每天都直挺挺地站在這個地方接受提問。

新北市議會民進黨團諷侯友宜提不出有建設性的政見，對此侯友宜回應，一直用正向力量選舉，把政見告訴選民，不會口出惡言，不會無謂地造謠抹黑，這一輩子走來都是規規矩矩地正向往前走，歡迎大家用正向力量選舉、好好地和選民報告（政見）。（11:42更新）

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