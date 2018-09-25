美宣布售台F16等戰機備件 外交部：有助台海和平穩定

美國國務院已同意對台灣出售價值達3.3億美元（約101億元台幣）的F-16等戰機備件。（路透）

2018-09-25 09:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院24日通知國會，已經批准包括F-16備件在內的可能軍售案，總金額約3.3億元（約101億元台幣）。外交部今天對此表示感謝；外交部說，美國履行承諾對台軍售，有助提升台灣防衛保障，強化我國自我防衛的信心，有助台海地區的和平與穩定。

繼去年川普政府首次軍售台灣總額14.2億美元的「AGM-88B高速反輻射飛彈」等8項對台軍售案後，美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）24日發布聲明指出，國務院已批准可能對台軍售案，將售予台灣F-16、C130、F-5、IDF維修與更換所需備件、所有航空器系統備件，以及其它相關的支援系統；總金額估計為3.3億美元。

聲明寫道，這項研擬軍售案將有助於提升接收方（台灣）的安全與防禦能力，如此也有助於美國的外交政策與國家安全，這是該區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步的重要力量。聲明並指出，這項軍售案出售的設備與支援系統，並不會改變區域的軍事平衡。

聲明補充，這是依法提交可能軍售的通知，並不代表已完成銷售。

外交部今天上午發布新聞稿，對此表示歡迎及感謝。外交部說，美國政府售予我國防衛性武器，充分展現其履行《台灣關係法》及「六項保證」的相關承諾。

外交部表示，在台灣面對逐漸升高的威脅之際，美國對台軍售不僅有助提升台灣的防衛保障，同時也強化我國自我防衛的信心，有助台海地區的和平與穩定。