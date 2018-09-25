老共也覺得丟臉！「五星寺」亂台2年 魏明仁投降了

「共產五星寺」最後一次升旗。（記者顏宏駿攝）

2018-09-25 08:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「共產主義聖殿」等不到「祖國的十一國慶」！今天就要「休兵」、「打烊」。

魏明仁上午8點主持完「共產五星寺」最後一次升旗，就將裡面的財產搬空，所以明天的拆除動作，民進黨主政下的縣政府將拆不到五星旗、毛澤東、習近平的肖像。

魏明仁臉書發佈，「今天（9月25日）二水基地將作最後一次升旗，歡迎有志之士，一起來作見證」，今天上午8點整，寺外傳出最後一次「義勇軍進行曲」，為2年亂台畫下句點。

據了解，原本魏明仁打算負隅頑抗到底，但21日重拳爆打公務員，引發全國眾怒，縣府拆除立場強硬，馬上驚動中國涉台單位。

一名國安官員說，中共擔心「共產五星寺」裡毛澤東、習近平、周恩來、五星旗都拆到「片甲不留」，此新聞若上國際版面，中共將顏面掃地，魏明仁一夕之間成共產黨的「頭號戰犯」，中共官方下令無論如何「不能再讓他鬧下去」。

魏明仁今年中秋吃到「走味的月餅」，感受到「民」、「共」兩黨的強壓力，一改先前「誰敢來動祖國旗幟，敢，你就來試試看！」中共老大哥不挺魏明仁，自己再玩下去也自討沒趣，提前舉旗投降。

預料，26日拆除當天，寺內的重要宣傳品都會搬離一空。