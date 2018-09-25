中國又伸黑手 逼APEC吞下「一中」遭美日封殺

政院發言人谷辣斯．尤達卡指出，我國是APEC正式會員，即便中國未來有不合理抗議手段，我國權益不會受到影響。（資料照）

2018-09-25 06:28

否決台灣倡議讓會員國「三條線」

〔記者呂伊萱、陳鈺馥、彭琬馨、黃佩君／台北報導〕中國打壓動作頻頻，外交部長吳釗燮接受本報專訪時透露，除了挖我邦交國、阻撓我參與國際組織，中國甚至將手伸向我一向正常參加的「亞太經合會」（APEC），企圖把原來不存在的「一中原則」塞到APEC組織運作裡。立委王定宇說，中國無理取鬧狀況越來越嚴重，不但硬要運作否決台灣的倡議，還提出許多負面提案，讓美日等友我會員「三條線」，當然也封殺了中國提案。

企圖把「一中」塞到APEC組織運作

APEC經濟領袖會議（AELM）將於11月在巴布亞紐幾內亞登場，今年主題為「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。APEC是亞太地區最重要的多邊官方經濟合作論壇之一，也是台灣目前實際參與最重要國際多邊機制之一，除了每年11月受矚目的領袖會議，全年中並有資深官員會議、企業諮詢委員會、貿易與財政等部長會議及各項次級論壇。

根據外交部資料，我方近年在APEC中針對「婦女經濟賦權」、「發展永續農業」等領域，提出多項倡議，但中國打壓無所不在。吳釗燮在訪問中表示，除邦交與國際參與，中國打壓動作甚至延伸到我原先參與沒有問題的國際組織，例如APEC。吳釗燮說，最近中國「小動作很多」，企圖把原來不存在的「一中原則」，塞到APEC組織運作裡；我方則和理念相近國家保持密切聯繫，讓他們知道這些問題，也希望能對我們所面對的問題提供協助。

王定宇則說，國際局勢發生轉變，中國涉外人員好像「慌了」，在各種國際場域「無理取鬧」越來越嚴重，例如中國在太平洋島國論壇鬧事，以及最近在APEC中的動作，都是類似情形。

王定宇指出，台灣在APEC裡主張的明明是好的提案，例如數位經濟等內容，中國卻「硬要扯政治」運作否決，讓其他友我會員「三條線」。中國還提出許多負面且貽笑大方的案子，讓美日等會員看不下去，當然也很正常地封殺了中國的無理提案。

政院︰我為正式會員權益不受影響

一名曾參與APEC的政院官員表示，台灣歷年參加APEC會議是獨立平等的參與，不依附在任何一個國家下，因為APEC架構是經濟體成員組成，從來就沒有「一中原則」，美日等國也不可能同意。

經濟部官員說，有關APEC組織運作等對外說明屬於府院層級，由行政院經貿談判辦公室統一對外說明。

政院發言人谷辣斯．尤達卡則指出，雖然中國在「APEC婦女與經濟論壇」有反對小動作，不過政府目前與巴紐政府「溝通良好」，我國是正式會員，即便中國未來有不合理抗議手段，我國權益不會受到影響。