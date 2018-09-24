質疑「殺韃子」 黃偉哲陣營：高思博曾掌蒙藏委員會

2018-09-24 15:47

〔記者蔡文居／台南報導〕今天中秋節，國民黨台南市長參選人高思博以「吃月餅、殺韃子」號召「新台南起義」，指市政必須換新血，呼籲市民用選票來換黨換人做！民進黨市長參選人黃偉哲發言人賴惠員則表示，高思博曾任蒙藏委員會委員長，今天卻以「殺韃子（蒙古人）」為號召，不僅缺乏民主素養，而且恐有種族歧視的嫌疑。

高思博表示，賴清德所謂的台南經驗，對台南人而言其實是痛苦經驗，甚至還處於「三欠」的窘況，就是老人欠健保、幼兒欠公托、年輕人欠頭路。台南的各項公共服務都遠遠比不上其他5都，唯獨苛稅猛於虎，房屋稅持續飆漲，台南市民早就厭倦民進黨長期盤據、執政。

高思博表示，要改變大台南，只要去做就不難！根據最近媒體公布的民調，雖然黃偉哲暫居第一，但支持度較之前已呈雪崩式下滑，尤其支持度跌破30％，與他差距僅不到10%。且連續幾家民調機構調查結果都顯示出，台南市民不表態率大升，接下來的2個月還有很大空間。

高思博說，這是因為黃偉哲過去很努經營媒體形象，而他參選起步較晚所致。但隨著選戰逼近，黃偉哲支持度已經腰斬，尤其是台灣競爭力論壇學會公布的民調中，有47.8%民眾對南市府7年來治水成效感到不滿，民進黨在台南不是沒有翻盤可能。

黃偉哲發言人賴惠員表示，高思博先生曾經在馬政府時期擔任過「蒙藏委員會委員長」，今天卻以「殺韃子（蒙古人）」為號召，不僅缺乏民主素養，而且恐有種族歧視的嫌疑，希望他可以收回這句話。

賴惠員說，高思博自參選以來，言語暴力的傾向愈來愈嚴重，規勸高思博多走出戶外與民眾接觸，多接近大自然以化解暴戾之氣，才有健康的身心繼續從事選舉。