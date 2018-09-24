曾信凱競總失火 初判無關選舉

曾信凱競選總部工作人員忙著整理失火後的競總辦公室。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-24 09:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議員曾順良與兒子、市議員參選人曾信凱位於東區文化6街的聯合服務處、競選總部，今天凌晨驚傳失火，消防局119急派多個分隊人、車前往灌救，發現內部燃燒一些紙餐具等雜物。總部人員與消防員初判可能是電線短路起火，與選舉暴力無關。

今天凌晨1點49分許，南市消防局119接獲民眾報案指稱東區文化6街的曾信凱競選總部冒出黑煙，該局派遣崇善、後甲、南門及東門等分隊各式車輛9車、22人前往搶救，崇善消防人、車先到場看到外觀有些許白煙，考量安全，即動用電鋸破門。

凌晨2點多，消防人員破門後進入、發現屋內有物品燃燒，即出水射向起火位置，很快撲滅火勢，檢視燃燒物品是一些紙餐具等雜物，失火面積約10平方公尺。

曾順良、曾信凱競選總部人員獲報後包括曾順良、曾信凱都連忙趕回競總了解狀況，初步判斷可能是辦公室內電線短路問題造成，與選舉政治因素無關，大家才鬆了一口氣。

曾信凱競總人員表示，昨晚有義消團體借用總部後方空地烤肉慶中秋，約凌晨12點結束，有參與烤肉的義消在1點多得知競總發生失火，隨即著裝趕回競總打火，很感謝警、義消幫忙及時撲滅火勢，未釀成更大災害，因此沒向消防局報損失、也不必做火場調查。

今天上午，曾信凱競總多位人員趕回清理火場，雖然這場火沒造成重大損失，但辦公室內部被燻黑一片，也要花上一段時間整理。輔選人員說，雖然在選舉前發生這個小波折，但曾信凱堅定參選向市政挑戰、向人民負責的心沒有改變，會持續衝刺選情，相信會開花結果。