競選文宣不只是一張紙 還能折飛機

轉換跑道參選縣議員的余政達（左）與參選竹北市民代表第一選區的蔡家邦（右），共同推出可以折成紙飛機的創意文宣。（記者廖雪茹攝）

2018-09-23 14:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕都會區打選戰，不只是網路戰，還要別出心裁比創意！新竹縣竹北市選區議員、代表競爭激烈，參選人有的打造自己的LINE貼圖，有的「搞飛機」設計文宣小物，希望選民收到後真正「看見」，加深印象，11月24日一定要出來投票。

轉換跑道參選縣議員的竹北市民代表余政達，與投入市代第一選區的隘口里長蔡家邦、參選隘口里長的彭添保，共同推出可以折成紙飛機的文宣。

提及創意發想，余政達說，當初構想是希望文宣未必只是一張紙，如果文宣做成A4紙，除了傳達政見理念，還可以提供家長和孩子一起動手DIY的機會；也因此，將文宣拆解下來，就能貼黏成一架競賽級的紙飛機。

除了享受親子互動的樂趣，他們主要想傳達的理念是，「你希望飛機能飛多高，取決於在組裝過程的細心度。」更深一層的意涵是，為了你的孩子，11月24日家長一定要出來投票；「你希望你的孩子能飛多高，取決於11月24日你的神聖一票。」

「你的權益一定要自己看顧！」蔡家邦強調，這是紙飛機文宣最大的訴求，如果每個人都在投票日站出來表達意見，將對整個政治生態產生不一樣的變化；他希望大家做一點小改變，不要對政治冷默。如果想了解參選人，可掃瞄機翼處的二維條碼，進一步參閱政見說明。

另外，議員參選人王炳漢、第二選區市民代表參選人朱健銘等人，推出自己的LINE貼圖，方便選民彼此打招呼，也強化選民對他的印象。