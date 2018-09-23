自曝曾是同志性幻想對象 姚文智：花邊往事不重要

2018-09-23 12:55

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智接受媒體專訪，自曝曾獲選「年度同志性幻想第5名」的往事，當時連名模林志玲都虧，「沒看過鋒頭比她還高的局長」。姚今天談到此事顯得低調，笑稱「歲月不饒人」，表示這是十多年前的小插曲，也記得不太清楚，曾經票選的新聞花邊，不是那麼重要，他為台北願景提出的政策，才是選戰中的關鍵。

據媒體專訪提到，姚文智表示，2004年他隨著謝長廷北上接掌新聞局長，是歷屆最年輕的一位，在10個月的任期中，每天的新聞幾乎都有他的名字，他還當選過年度新聞人物，也是社會大眾開始慢慢認識他的一年。

專訪內容提到，姚說，在眾多的政治口水中，有一家媒體做的「同志性幻想排行榜」中，前3名有馬英九、金溥聰等人，而「姚文智」則是名列第5名，當年的同志議題不若現在豐富、多元，他也不清楚甚麼是同志的菜，對於這份榜單出爐時，他是受寵若驚。

姚文智今天上午前往長春市場拜票，談到「年度同志性幻想第5名」一事，姚笑說「歲月不饒人」，那應該是十多年前他當新聞局長時，發生的一段小插曲，他也記不清楚。

姚文智又說，重要的是經過多年淬鍊，北市能不能發展成多元豐富且幸福的城市，才是他關注的事，好比都市更新、高齡化、少子化、居住正義等問題，都是台北市累積半世紀應該做的事，曾經的花邊新聞就不是這麼重要。