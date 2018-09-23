吳伯雄、朱立倫站台徐耀昌 籲團結守住苗栗

國民黨榮譽主席吳伯雄（中）今早出席徐耀昌頭份競選總部成立大會。（記者鄭名翔攝）

2018-09-23 12:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌爭取連任，今早於苗栗縣頭份市的競選總部成立大會上，除國民黨副主席郝龍斌、副祕書長鄭麗文出席外，連近期鮮少露面選舉場的前國民黨主席吳伯雄、新北市長朱立倫也特地站台，營造藍營大團結氣勢，吳伯雄更意有所指稱「苗栗過去出問題都在於分裂」，呼籲支持者團結挺徐耀昌，打贏選戰。

徐耀昌頭份競選總部今早成立，除吳伯雄、朱立倫、郝龍斌、鄭麗文出席站台，立委陳超明、徐志榮、陳雪生、客家大老陳運棟、前縣長傅學鵬也到場助選，但前縣長劉政鴻「照例」缺席。

母親就是頭份人的吳伯雄一邊大讚徐耀昌忠厚老實，一邊砲轟對手「只求勝選不擇手段」；而對於前後縣長撕破臉，藍營於苗栗再陷分裂危機，吳語重心長表示，盼黨員「先將個人好惡放旁邊，台灣前途放中間」，全力助徐順利連任。

朱立倫一到場就受到「師奶們」夾道歡迎，他以國、台、客語三聲道上台致詞，笑稱今年首次為縣市首長站台輔選就獻給徐耀昌，強調徐於立委任內配合前縣長劉政鴻爭取各項建設，而擔任縣長時招商成功，績效堪稱除六都外之首。

吳伯雄、朱立倫、郝龍斌同時都提到徐上任時面臨財務困窘的燙手山芋，但靠著穩健操盤逐漸改善財務困境，郝大讚是「化不可能為可能」；立委陳超明則強調，苗栗財務問題非傅學鵬、劉政鴻、徐耀昌之過，而是在於中央財劃法不公所致。

陳運棟則說，苗栗縣長雙徐之戰，徐耀昌及無黨籍縣長參選人徐定禎都是他的學生，但人選「還是老的好」，祝福徐耀昌能馬到成功。

但原預定今早也將出席的國民黨主席吳敦義，卻臨時缺席，徐耀昌競選總部表示，吳昨晚稱因另有要事，故電話告知無法出席。