農產外銷僅1億多？中市府批盧秀燕亂用數字

2018-09-22 16:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於立委盧秀燕指市府3年多來農產品外銷僅1億5000萬元，市府農業局嚴正澄清經查104年至今年1至6月台中市農產品外銷總金額為8億7千多萬元，積極拓展多元化外銷通路，破除過去依賴大陸單一市場的問題，新聞局長卓冠廷痛批盧已經對台中農民造成傷害，應該向農民道歉。

立委盧秀燕今日在太平出席活動時指出，前市長胡志強執政最後3年的總外銷農產金額達7億元，但林佳龍執政3年多，農產外銷僅1億5000萬元，新聞局長卓冠廷表示，立委盧秀燕顯然不了解、不關心市政，或甚至是刻意唱衰台中，才引用嚴重錯誤的數字，因為此舉已經對台中農民造成傷害，她應該對農民道歉。

農業局指出，104年台中市農產品外銷金額為2億7454萬6,600元、105年為2億7,684萬7,600元、106年為2億0,174萬3,450元,，107年1至6月為1億2,554萬2,890元，總計3年半外銷總額為8億7868萬0,540元，顯然盧委員不了解、不關心市政，甚至是刻意唱衰台中，才會引用嚴重錯誤的數字，要求盧委員向農民道歉。

此外，近3年市府積極拓展多元化外銷通路，輔導辦理農產品國外行銷工作，破除以往侷限、依賴單一大陸市場的問題，且自去年起積極配合新南向政策將主力產品椪柑、茂谷柑、水梨、荔枝、葡萄、紅龍果、甜柿農產品及近來發展非基改黃豆等加工品推廣至東協各國。

今年起也持續拓展外銷，不僅2月4日至汶萊第一百貨舉辦台中市優質椪柑暨農產加工品行銷推廣活動，行銷本市優質椪柑，積極媒合各通路管道，開拓海外新市場，更首度將7,687公斤優質椪柑銷售至加拿大溫哥華，為台中市椪柑國外行銷開啟新紀元，擴大椪柑品牌知名度，更提高農產品市場競爭力及農民收益。

另外，也透過產品行銷規劃，推動農產運銷數位化，拓展多元行銷通路，促使中央與地方政府、產銷團體之整合分工，提升農產品行銷服務與效益，另為鼓勵本市柑橘類及荔枝外銷，調節農產品供銷平衡，實施外銷獎勵計畫。

農業局表示，市府推出多項農產品產銷政策，但顯然盧秀燕不了解、不關心市政，甚至是刻意唱衰台中，才會引用嚴重錯誤的數字，要求盧秀燕向農民道歉。