盧秀燕批林佳龍 承諾當選後保證農產品外銷順利

2018-09-22 14:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕今天攻農會系統，她批林佳龍4年做得不好，反農會，不照顧農民，一旦當選，保證農銷順利不滯銷，若滯銷由市府負責，而且恢復給農民的補助，而且林佳龍4年未做的振文路延伸及74號快速道路在六順路設匝道，她當選後就會完成。

盧秀燕今天在太平區舉行太平區顧問團暨後援會的成立大會，立委顏寬恒、前立法委員陳傑儒、太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽、太平農會常務監事鄧晉隆、太平區市議員參選人黃文生等人都到場加油打氣，還送包子粽子菜頭等，祝福盧秀燕「包中」。

今天的競選主軸，是以農會為主，因此盧秀燕打出農業政策。她表示，林佳龍不重視農民，反農會、不信任農會，由自己的親朋好友及部屬成立合作社，但又做不好，過去農會經營的很好，跟市府關係好，她當選後，會跟農會是夥伴關係。

她表示，林佳龍不照顧農民，給農民的補助又取消，她承諾，當選後，會讓產銷順利 ，不會滯銷，若滯銷，由市府負責，給農民的補助恢復。

盧秀燕更批評林佳龍對農產品外銷不力，胡志強任市長時，3至4年期間外銷農產品達7億，農產品加工品外銷3千萬，但林佳龍外銷只有1億5千萬，加工品外銷零。

她表示，74號路快速道路是前市長胡志強及她向當時交通部長毛治國爭取，但因為太好走，目前已塞車，因此她跟胡志強還爭取在六順路及大里爭取匝道，但因胡志強未選上，無法推動，但林佳龍當選4年了都未做，她當選後，會進行推動，還有太平振文路的延伸。

另外，她再重申打空污、恢復健保補助、降低地價稅、參觀花博憑身份證免費政見等。

對此，台中巿長林佳龍競選總部新聞部主任林尚賢表示，盧秀燕的發言，不是巿府已在執行，就是盧秀燕以偏頗的資訊誤導選民，一個完全不了解太平發展的人居然說太平沒建設，實在令人匪夷所思，請盧委員做好功課，再來批評。