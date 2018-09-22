柯文哲返鄉挺徐欣瑩 呼籲選一個「正常人」

2018-09-22 13:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北市長柯文哲今日回新竹，陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香，懇請鄉親不分藍綠，選一個「正常人」就可以了，力挺徐欣瑩；現場除林姓參選人和參拜民眾，蓮華寺也有多名林姓理、監事現身。

柯文哲今早9點許陪同徐欣瑩到蓮華寺上香，柯文哲致詞表示，他支持徐欣瑩，主要是他關心故鄉新竹，希望台灣變好，「比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非」；而除了台北市以外，新竹縣是目前最有機會突破藍綠的包圍，所以政治很簡單，選一個正常的人就對了，所以他來新竹為大家推薦徐欣瑩。

柯文哲強調，徐欣瑩本身非藍非綠，能夠跟不同政黨的人對話，也可以聽大家的意見，因此相信未來她服務也會不分對象。所以如果新竹縣可以成功，這種概念和文化可以推廣到全台灣，就能創造更好的社會。

柯文哲也說，他對台灣的政治很感冒，因為台灣已經亂了廿幾年了，他認為不分顏色認真做事最重要，像他3年半已經幫台北市還了520億，下個月還可以再還20億，所以4年可以還到540億。很多人問為什麼可以還這麼多，做事還是三樣原則而已，對的事情做，不對的事情不要做，然後認真做。

徐欣瑩則表示，她很感謝今天很多林姓宗親、理事長和重要幹部，大家一起來，這顯示大家希望新竹縣要改變，不要傳統派系，希望新竹縣有新局面、新希望。她也說，供奉觀世音菩薩的蓮華寺是竹北客家人的信仰中心，未來要像觀音菩薩一樣聞聲救苦，傾聽縣民的需要，全力照顧到所有的縣民。

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  • 台北市長柯文哲陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香。（記者廖雪茹攝）

    台北市長柯文哲陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香。（記者廖雪茹攝）

  • 台北市長柯文哲今日回新竹，陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香。（記者廖雪茹攝）

    台北市長柯文哲今日回新竹，陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香。（記者廖雪茹攝）

  • 台北市長柯文哲今日回新竹，陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香。（記者廖雪茹攝）

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  • 現場除林姓參選人和參拜民眾，蓮華寺也有多名林姓理、監事現身。（記者廖雪茹攝）

    現場除林姓參選人和參拜民眾，蓮華寺也有多名林姓理、監事現身。（記者廖雪茹攝）

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