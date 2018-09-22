柯文哲返鄉挺徐欣瑩 呼籲選一個「正常人」

2018-09-22 13:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北市長柯文哲今日回新竹，陪同民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩一同前往竹北蓮華寺上香，懇請鄉親不分藍綠，選一個「正常人」就可以了，力挺徐欣瑩；現場除林姓參選人和參拜民眾，蓮華寺也有多名林姓理、監事現身。

柯文哲今早9點許陪同徐欣瑩到蓮華寺上香，柯文哲致詞表示，他支持徐欣瑩，主要是他關心故鄉新竹，希望台灣變好，「比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非」；而除了台北市以外，新竹縣是目前最有機會突破藍綠的包圍，所以政治很簡單，選一個正常的人就對了，所以他來新竹為大家推薦徐欣瑩。

柯文哲強調，徐欣瑩本身非藍非綠，能夠跟不同政黨的人對話，也可以聽大家的意見，因此相信未來她服務也會不分對象。所以如果新竹縣可以成功，這種概念和文化可以推廣到全台灣，就能創造更好的社會。

柯文哲也說，他對台灣的政治很感冒，因為台灣已經亂了廿幾年了，他認為不分顏色認真做事最重要，像他3年半已經幫台北市還了520億，下個月還可以再還20億，所以4年可以還到540億。很多人問為什麼可以還這麼多，做事還是三樣原則而已，對的事情做，不對的事情不要做，然後認真做。

徐欣瑩則表示，她很感謝今天很多林姓宗親、理事長和重要幹部，大家一起來，這顯示大家希望新竹縣要改變，不要傳統派系，希望新竹縣有新局面、新希望。她也說，供奉觀世音菩薩的蓮華寺是竹北客家人的信仰中心，未來要像觀音菩薩一樣聞聲救苦，傾聽縣民的需要，全力照顧到所有的縣民。

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