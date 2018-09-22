楊偉中生前深情告白曝光！此情只待成追憶

楊偉中為自己的結婚紀念畫冊作序，充滿柔情蜜意。（記者翁聿煌翻攝）

2018-09-22 08:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕不當黨產處理委員會委員楊偉中上個月偕妻女在南太平洋庫克群島旅遊時，因為搶救愛女不幸溺斃，家人今天為楊偉中舉行追思紀念會，唯楊偉中突生意外，未能留下隻字片語，但從楊偉中於2006年結婚時，母親曾縵雲為他製作的結婚紀念畫冊中，楊偉中自己為這段良緣留下親筆見證，字裡行間充滿珍惜與感恩，彷彿再次向所有關心他的親朋好友致意。

當年楊偉中與太太陳以真結婚時，雙方家人討論後，精選楊偉中的畫家母親曾縵雲36幅與婚姻喜慶相關的仕女創作為主題，印製成結婚紀念畫冊，由楊偉中自己作序，表達他對陳以真的真心情意、以及對兩家父母的感念，文筆充滿柔情蜜意、浪漫又刻骨銘心。

楊偉中笑稱，他和陳以真的聯姻是「工運人士」與「資本家」家庭的結合，但是他覺得，以真雖然出生於大型家族企業中，並不因此多了驕縱之氣，反倒養成處理複雜社會關係的卓越能力，他深信陳以真的人格特質，是在她的家庭教育和氛圍中養成，岳父陳鏡堯是企業家、岳母賴麗珣是企業主管，夫妻倆赤手空拳的奮鬥精神和認真執著的敬業態度始有今日成就，在他和以真的交往過程中，深深體會到以真家中的民主、包容與和樂。

楊偉中說，當初一些他的朋友對他與財團家庭的聯姻感到驚疑，楊偉中回答「於公，我們社會運動者所戮力而為的是，改變不公不義的社會制度，而非反對某個個人；在私，對於岳父母對我這個異端的開明包容、愛烏及烏，我只有深深的感激･････」。

楊偉中母親曾縵雲為知名仕女畫家，更寫得一手好字。（記者翁聿煌翻攝）