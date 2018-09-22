宜縣長選舉本報民調：林姿妙37.61％ 陳歐珀23.38％

2018宜蘭縣長選舉民調支持度

2018-09-22 06:18

〔記者羅添斌、游明金、江志雄／綜合報導〕素有「民主聖地」之稱的宜蘭縣，年底縣長選舉競爭激烈，本報昨晚出爐的民調結果顯示，國民黨提名的羅東鎮長林姿妙獲得37.61％支持度，民進黨提名的現任立委陳歐珀支持度為23.38％，兩人差距14.23個百分點；另3位無黨籍參選者的支持度，林信華為4.38％，陳秋境與林錦坤均為0.3％，尚未決定的比率則有34.03％。

看好度 林、陳差30的百分點

看好度部分，林姿妙與陳歐珀的差距更大，民調顯示，看好林姿妙當選的有44.53％，陳歐珀為14.31％，其他3位的看好度都在1％以下，沒有意見的比率為40.46％。

對民調結果，林姿妙陣營表示，目前的民調均顯示，林的支持度與看好度均高於對手，讓競選團隊士氣大振，林將依照既定行程一步一腳印，爭取更多選民認同。

陳歐珀指出，對於各式民調都虛心接受，他會持續努力爭取人民認同，對選情也抱持審慎樂觀，相信人民會選擇對未來有願景、有規劃、有執行力的縣長。

林信華認為，民調只是參考，真正的結果，要到投票那天才會明朗。林錦坤說，許多人厭煩政黨惡鬥，他提供縣民另一個選擇。陳秋境則說，他會堅持到最後一秒，將在公辦政見會扭轉乾坤。

上屆投綠 逾3成轉向

宜蘭縣被民進黨列為艱困選區，民調結果也反映選情不利陳歐珀。交叉分析顯示，上次縣長選舉投給民進黨候選人林聰賢的選民中，39.2％支持陳歐珀，轉向挺林姿妙的多達30.4％；而上次選舉投給國民黨候選人邱淑媞的選民中，林姿妙獲79.37％支持度，陳歐珀僅有4.76％。

交叉分析也發現，陳歐珀僅在70歲以上的選民中，支持度領先林姿妙，而從20歲至69歲，均是林姿妙領先陳歐珀。

這次調查是自由時報民意調查中心，於9月19、20和21日晚間進行，成功訪問宜蘭縣1064位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點之內。調查是以宜蘭縣住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。