談台灣入聯困境 紐約時報：中國打壓台灣空間

紐約時報發表文章談論台灣的入聯困境。（中央社）

2018-09-21 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自1971年退出聯合國後，社會各界對於追求台灣加入聯合國一直有持續不斷的期望，入聯之路卻也困難重重。紐約時報今日發表文章，形容台灣從掙扎中想得到國際社會的注意，在聯合國發揮作用。

紐約時報對於台灣入聯問題撰文指出，中國堅持認為台灣是其領土的一部分，尤其中國具有安理會常任常任理事國的否決權，除非北京發生劇烈的政治變化，否則台灣短期內不可能加入聯合國。

紐約時報形容，儘管台灣有自己的代議制政府、軍隊、貨幣以及大多數國家接受的護照，然而這個護照在聯合國卻是無效的，即使是對只想駐足欣賞藝術品的遊客也是如此。根據報導，吳釗燮上週受訪時表示：「台灣應該像在世界上任何其他國家一樣，在聯合國中發揮作用。」

「為什麼要排除台灣？」吳釗燮問道，「這是台灣人民一直在問的問題。」紐約時報指出，1971年聯合國的2758號決議，將蔣介石政府的席次轉移給毛澤東政府後，中國便利用影響力阻止台灣參與聯合國，包含參與在公共衛生和航空等問題上做出全球決策的附屬組織，促使台灣遵守一個中國原則。

加州大學柏克萊分校社會學教授戈爾德（Thomas B. Gold）表示，「台灣真正需要的是在公共外交方面的努力，宣傳台灣在國內取得的成就，以及對國際項目的貢獻、救災成就。」

吳釗燮表示，「即使台灣不能與其他民主國家建立正式關係，台灣也有很好的機會以更加非正式的方式與這些國家接觸，」然而，鑑於中國不斷努力地限制台灣的國際空間，吳釗燮也表示，「這項工作並不容易。」