厲耿桂芳審天文館預算 突問館長：最近人心惶惶天有異象？

台北市議會教育委員會今天下午審查台北市立天文科學教育館明年度預算，台北市議員厲耿桂芳突然問天文館長，近來社會亂象，導致人心惶惶，「是否有天文異象？」（資料照）

2018-09-21 16:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會今天下午審查台北市立天文科學教育館明年度預算，逐項審查各筆預算，審查到一半，教委會第二召集人、台北市議員厲耿桂芳突然冷不防地說，近來有許多社會亂象，導致人心惶惶，接著詢問在場的天文館長陳岸立，「是否有天文異象？」令在場官員面面相覷，也引來其他議員一陣笑聲。

厲耿桂芳說，自古以來，歷朝歷代的皇帝都會注意天象，甚至對於天象還有封官，主掌觀察天象，她問館長，最近有沒有觀察到新的星象或有沒有什麼特別的異象？她還補充說明，審查預算太制式，來說點其他的。

市議員許淑華打趣說，有沒觀察到哪位市長連任？教委會第一召集人、市議員陳重文也開玩笑說，在場有北斗七星，剛有7位議員幫忙看一下（指選情）！反倒是市議員李建昌不以為然地說，會信這個的人，建議去松德院區。

厲耿桂芳說，她不在乎誰當選，就館長的專業，從天文來看是否有沒有發現什麼天文異象，她還說，台北天空十幾年前晴空萬里、夜晚月亮很亮，卻因為塵霾關係受到影響。

對此，天文館長陳岸立答覆，天象屬於占星，他所學是天文學，了解星球運轉與天文演化、由來等等，天文學跟占星比較沒有關係。

陳岸立提到，有人問說「五星連珠」排成一線對人體有影響，從科學角度來看，星星看起來一直線，但其實每顆星距離非常遙遠，對人體影響非常微乎其微。聖經提到「伯利恆之星」，說很亮、天有異象，但天文學家推測是木星與金星靠得很近，變得特別亮，不是天文異象。