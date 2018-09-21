南投減債53億元？ 洪國浩再批林明溱不老實

2018-09-21 16:54

〔記者張協昇／南投報導〕針對南投縣長林明溱在文宣品聲稱上任以來減債53億元，民進黨南投縣長參選人洪國浩21日再度抨擊林明溱宣布的減債成效，未以年度決算為依據，短債沒有計算在內，所謂減債53億元根本是膨風、不老實、玩文字遊戲。

洪國浩今天與縣議員陳照煜、陳翰立召開記者會，幕僚人員並上演「三不縣長，溱的不老實」行動劇。洪國浩指出，衡量一個政府財政的盈虧，應以年度決算為依據，但林明溱每次宣布的減債成效，都刻意選在特定時間，因為每年9月至隔年9月，縣府都會向銀行借貸60億元短債，以106年9月16日至當年12月底，縣府即向銀行借貸28.2億餘元短債，如果這筆短債也算下去，縣府根本不可能如同林明溱所說的，上任以來減債53億元。

洪國浩也指出，財政是用來支持建設，但最重要的是建設要能為縣庫創造收入，但縱觀林明溱推動的天空之橋、沙雕等都是短視近利建設，如同曇花一現，甚至可能賠錢，長期下來恐影響財政健全。

對此，縣府財政處指出，林縣長103底上任之初，縣府長、短債167.4億餘元，至今年7月底，長債113.8億餘元，短債為零，所以減債53.6億餘元，這都是國庫署上查得到資料，若是以106底的長、短債142.2億餘元來做比較，也減債逾25億元，但不管減債多少，林縣長是歷任縣長中唯一減債成果最好的縣長，且南投縣去年減債成果6都之外第4、中部第1，還獲財政部債務管理考核評定為優等。

林明溱則表示，此議題他與縣府財政處已多次說明，不再回應。