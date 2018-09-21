不因個案而改變... 賴清德施政報告說促轉會使命

行政院長賴清德施政報告。（記者蘇芳禾攝）

2018-09-21 12:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天開議，立法院國民黨團一早就占領主席台，阻擋行政院長賴清德上台進行施政報告，國民黨團還擺出「東廠」等標語，諷刺前促轉會副主委張天欽的言論。賴清德雖然無法上台，不過根據他的施政報告書面資料指出，不會因為個別事件，而改變促轉會獨立、公正、客觀的角色。

國民黨立法院黨團不滿近日發生促轉會、慰安婦銅像疑似遭日人踹等事件，占領議場主席台，要求行政院長賴清德先道歉，才會同意讓賴清德上台進行施政報告。

根據送抵立法院的施政報告書面資料，賴清德指出，行政院依照立法院通過的促進轉型正義條例成立促進轉型正義委員會，進行相關工作，讓過去因受壓迫而分裂的社會，有和解團結的機會，落實轉型正義、深化民主發展，是超越黨派、全民共同珍惜的價值。

賴清德說，不會因為個別事件，而改變促轉會獨立、公正、客觀的角色，以及依法執行開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不公、還原歷史真相等追尋正義的使命。

另外，賴清德也表示，11月24日將舉行九合一選舉及多項全國性公投，這次選舉無論參選人、選舉人及投開票所數量都是歷年之最，選務及維安工作困難度也較高；選舉首重「公平」與「平安」，因此查察賄選、防制暴力是目前最重要的治安工作。

賴清德說，絕不容許任何組織、幫派及外國勢力，透過政黨、宗教名義，以暴力、金錢、散布網路假訊息等形式介入影響選舉；行政院已要求警政機關全力做好維安，加強投開票所秩序維護，嚴防選後聚眾滋擾及不理性抗爭，確保選舉在公平、公正下圓滿完成。