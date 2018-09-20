林智堅「小智號」東區巡講 拉抬新人曾文濤選情

幸福接力！新竹市長林智堅晚間開小智號行動宣講車到東區，與市議員參選人曾文濤合體，展現聲勢。（記者洪美秀攝）

2018-09-20 23:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅啟動小智號行動宣講車，今晚首次到東區，與市議員參選人曾文濤快閃街頭，並和市民面對面談市政建設，林智堅說，他認識曾文濤超過10年，肯定他有年輕人少見的沉穩特性，且有高效率解決問題能力，年底若進入市議會，一定是最有效率的市議員。

民進黨提名爭取市長連任的林智堅以「小智號」行動宣講車開始在各區巡迴開講，傍晚來到東區集福宮，為東區市議員參選人曾文濤輔選，並宣講市政建設，包括集福宮主委廖乾珍、總幹事謝振淇、榮譽主委范金淇，金山寺副主委饒圳榮和多名里長都到場。

林智堅說，曾文濤是在地客家人，現在還在交大客家文化研究所就讀碩士，過去3年多擔任他的市長室秘書，誠懇又有效率的服務讓很多人都有印象，他以市長身分掛保證，曾文濤擁有年輕人少見的沉穩特質，還沒當上議員，就已經協調市府，暢通東園國小的通學步道，以及慈雲路與埔頂路的行人號誌改善，期許他完成幸福接力，延續幸福工程。

身為2個孩子的爸爸，市議員參選人曾文濤說，他觀察到關東地區年輕家庭多，需要的親子設施相對重要，包括綠地、圖書空間及親子館。未來會向市府爭取更多東區的親子建設，提高公私合營幼兒園比例，推動各校設置安全通學步道，提昇東區生活品質。

林智堅以幸福特攻隊組成的「小智號行動宣講車」，已在北區、香山區、東區巡講，接下來還會前進西區、南區，除拉抬市議員參選人氣勢，也宣講4年來的政績。