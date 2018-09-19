楊文科提竹縣科技政策藍圖 規劃「台灣之心」產業重鎮

2018-09-19 17:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天出席「科技領袖與科技律師的對話」研討會，他表示，智慧財產開發與保障，攸關產業興盛關鍵，期許科技產業、科技法律與時俱進；他並提出縣政科技政策藍圖，希望幫助企業安心投資，擘劃「台灣之心」新世代產業重鎮願景。

這場研討會由新竹律師公會、筑波醫電、科學園區同業公會主辦，在生醫園區筑波醫電大樓召開。筑波醫電董事長許深福對科技產業與科技律師互動感到樂觀，他說未來若有科技背景的地方首長，更易深入產業發展狀況與需求，所擬定的政策也必定符合潮流方針，因此期許新竹縣能有科技縣長。

楊文科提出縣政科技政策藍圖，有5大目標。第一是科技建設，將延伸科技走廊優勢區位，推動以高鐵站為中心49平方公里的台灣之心產業發展策略。第二是交通建設，興闢高鐵橋下道路連通竹科與高鐵特定區、拓寬調撥入園區重要車道、增闢快捷公車、機車專用車道、調整號誌連線等。

第三是智慧生活，將以資通技術結合公共設施，例如推動行動支付、提供智慧手機交通資訊。第四是推動「國際AI智慧園區」。第五則為持續推動「台灣知識經濟旗艦園區」、「大竹東科技園區計畫（原科學園區3期開發）」。

這項研討會，主要提供科技律師深入瞭解科技產業的法律需求，以協助科技企業認識專業科技律師，藉由雙方的交流與對話，適切解決企業法律問題，保障科技企業的法律權益，提升企業競爭力。