假新聞讓選情烏煙瘴氣 蔡英文盼：不要被抹黑栽贓影響

民進黨19日中常會施政城市亮點報告，由新竹市長林智堅進行壓軸，主席蔡英文不停讚揚，希望能繼續獲得選民支持。左一為田中央設計師余在宥，右一為點子催化劑負責人兼創業家鄭諭庭。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-19 15:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕面對年底選戰，總統兼民進黨主席蔡英文今於民進黨中常會上信心喊話，她表示，她知道最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響。她要再次告訴台灣人民，好政績不怕比較，我們大家要有信心，不要被抹黑栽贓影響。

民進黨中常會今邀新竹市長林智堅分享任內政績，這也是民進黨「一縣市、一政績、一故事」執政縣市報告施政亮點報告最末場。蔡英文聽取報告後發表談話，並再度談及假新聞議題。

蔡英文表示，3年多前，民進黨向台灣人民提出地方執政的夢幻團隊。在人民的信任以及支持下，民進黨取得了13席的佳績。她要衷心感謝人民在2014年，對民進黨的熱情和鼓勵。

蔡英文表示，3年多來，民進黨的地方首長們，用一百分的努力，積極推動改革。她相信，民進黨的地方首長和行政團隊，絕對扛得起民進黨始終堅守的價值，就是「清廉、勤政、愛鄉土」。

蔡英文接著逐一細數民進黨執政縣市政績。她表示，很榮幸民進黨這些縣市首長，沒有辜負人民期待，繳出了漂亮的成績單。這次的九合一大選，民進黨再次向台灣人民，提出最值得信任的夢幻團隊。

蔡英文表示，她向各位保證，無論是民進黨連任的縣市長，或是接棒的新世代、挑戰者，都會延續「綠色執政、品質保證」的精神，以「改革挺台灣，改革挺下一代」作為動力，為台灣持續打拚，改變台灣，可以看到各地有更好的未來。

蔡英文表示，她也希望，我們台灣人民，在11月24日，能用寶貴的選票，支持民進黨，支持會做事的政府，用選票讓台灣繼續改變。

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