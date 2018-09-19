史上首例 政院發言人Kolas受邀帛琉演說

行政院發言人Kolas Yotaka接受帛琉共和國女王Bilung Gloria Salii的邀請前往帛琉參加太平洋地區的盛事帛琉全國女性會議25週年大會。（圖為行政院提供）。

2018-09-19 09:19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天上午表示，行政院發言人Kolas Yotaka接受帛琉共和國女王Bilung Gloria Salii的邀請前往帛琉參加太平洋地區的盛事帛琉全國女性會議（Mechesil Belau Conference）25週年大會， 並擔任主講嘉賓。Kolas發言人演講時以行政院發言人的身分公開感謝帛琉不畏強權壓力，堅定支持台灣，「不是太平洋把我們分開，而是太平洋把我們緊緊連在一起」，語畢現場獲得熱烈掌聲。

這項會議為太平洋地區的大型活動，9月18到20日在帛琉文化中心舉行。與會者除帛琉總統Tommy E. Remengesau、帛琉女王Bilung Gloria Salii、參議長Hokkons Baules、眾議長Sabine Anastacio、當地的傳統領袖，還包括美國駐帛琉大使Amy Hyatt 、關島、塞班島、密克羅尼西亞聯邦、北馬里亞納群島、斐濟、馬紹爾群島、諾魯、聯合國等官方、議會之婦女代表出席，場面盛大。

由於Kolas發言人過去擔任記者與立委期間與太平洋國家多所交流，建立良好的人脈，擔任中華民國台灣行政院發言人之後，帛琉方面依然熱情邀請於9月18日開幕式中發表演說，創下帛琉共和國主辦該大會25年來首次有台灣政府發言人與會並擔任主講貴賓的首例，Kolas發言人演講時也以行政院發言人的身分公開感謝帛琉不畏強權壓力，堅定支持台灣，語畢現場獲得熱烈掌聲。

今年年會主題是「照顧與分享：保存、促進與實踐傳統文化、良好健康、福祉與教育、把知識傳承給下一代」。Kolas在15分鐘的演說中先以阿美族與問好，之後全程以英語發音，分享台灣經驗。除了告訴與會者台灣推動多民族國家的努力，也以自身經驗為例，讚揚蔡英文總統與行政院長賴清德上任後，與台灣原住民族一起打破玻璃天花板，不但開先例進用原住民族女性擔任政府發言人，還逐步推動台灣成為一個多民族的國家，尊重多元文化。Kolas發言人並表示這不僅是她個人的一小步，而是台灣往前推進的一大步。

Kolas強調，台灣不但是多民族的國家，當前政府也重視台灣與太平洋地區的連結，因為台灣與太平洋島國有相近的語言、人民和文化，感謝帛琉一路相挺，儘管來自中國的壓力龐大，依然堅定支持台灣。「不是太平洋把我們分開，而是太平洋把我們緊緊連在一起」，小國需要有相同的毅力，才能對抗大國的侵略，呼籲太平洋各島國緊緊相連，牽手團結。

演講期間因文化、語言相近，Kolas發言人短短15分鐘的演說多次引起笑聲與掌聲，獲得熱烈回應，並由帛琉全國廣播電台全程現場轉播。Kolas發言人於9月18日上午受邀開幕式演說, 於9月19日上午於帛琉總統府與總統Tommy E. Remengesau會談，表達行政院長賴清德感謝帛琉堅定支持台灣，今天將返國。