民調打成平手？ 林佳龍總部：內部民調持續領先

2018-09-18 21:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕媒體最新民調，台中巿長林佳龍支持度30.3%，對手國民黨盧秀燕30.9%，差距僅0.6％。對此林佳龍競選總部今天說，內部民調一直都持續領先，巿長現階段仍以市政為重，透過政績贏得市民支持；盧秀燕陣營則說，戰戰兢兢，持續爭取認同。

林總部新聞部主任林尚賢說，林佳龍巿長上任3年多來，台中已躍升成為全台第2大城，蛻變為真正的生活首都、宜居城市；根據行政院主計總處最新資料，台中今年上半年失業率3.6%，全國最低；台中市3年多來，薪資成長率為7.54%，成長幅度也是六都第一。

林尚賢也說，台中市幅員遼闊，林佳龍市長解決「原台中縣邊緣化、原台中市區空洞化」問題，市區舊城新生已從點結成線，線串成面，包括大車站計畫、綠柳川再造、綠空鐵道等；另完成台中公園百年來首度清淤、海線也首度有大型集團三井集團進駐招商成功，讓大台中區整體共榮一起發展。

盧秀燕發言人團隊表示，這個社會「給民進黨教訓，讓林佳龍下台」的氛圍一直很強烈，除了中央執政不佳，地方政府如林佳龍市長的舉債暴增、空污問題、經濟困頓、交通擁塞、青年低薪，台中的生活環境沒有改善，這些都是台中市民深刻體驗的問題。

此數據也反映了市民對執政者的不滿一直存在，對台中新的政治有所期待，盧秀燕感謝市民朋友的支持，她會努力回應市民的期盼，並爭取更多人的認同，盧秀燕有使命要讓台中重返榮耀，戰戰兢兢打好選戰，讓台灣翻轉，從台中出發！