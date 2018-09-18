公投採3到4案一起開票 中選會：投票日當晚11點全部揭曉

中選會說，年底公投綁大選，九合一選舉先開票，再進行公投案的開票，結果可望提前在11月24日投票日當晚11點左右全部揭曉！（資料照）

2018-09-18 20:59

〔記者李欣芳／台北報導〕年底公投綁大選，將可望提前在11月24日投票日當晚11點左右全部揭曉！中央選舉委員會今天召開委員會會議，決議採納新的公投開票方法，3到4個公投案將一起開票，以百張為單位一綑，不再逐案劃記，現場開票作業預計晚間11點可完成。中選會並評估將有10個公投案綁大選，規劃在10月下旬至11月23日舉辦多達50場次的公投案的電視意見發表會。

外界擔心11月24日投開票時間過長，恐拖到凌晨，中選會原本也有這個憂慮，不過，中選會現在規畫，公投票開票時，將先依案別及圈定內容進行分類，以縮短公投票的開票時間，而考量辦理場次多且時間有限，中選會並不打算辦公投電視辯論會。

至於當天投票進行程序採「選舉領、投，公投領、投」方式進行，選民先領地方公職人員選舉選票、投票，再領公投票、投票。考量公投票採1案1張公投票方式印製，以及投票所空間，每一投票所將設置3個公投投票匭，3案公投票投入1個票匭，如有10案公投案，則第10案公投案投入第3個票匭。九合一選舉先開票，再進行公投案的開票。

此外，以核養綠公投領銜人黃士修因中選會拒絕補件持續絕食中，中選會今天函文黃士修，建議可向行政院提起訴願。不過，黃士修已向台北高等行政法院提出假處分。中選會已接到法院通知，黃士修向法院提出假處分，台北高等行政法院預計26日上午9時開庭。