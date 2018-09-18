公投電視意見發表會 中選會規劃辦50場

中央選舉委員會今天召開委員會會議，評估年底將有10個公投案綁大選，中選會規劃在10月下旬至11月23日舉辦多達50場次的公投案的電視意見發表會。圖為公投連署書送往中選會大樓畫面。（資料照）

2018-09-18 19:32

〔記者李欣芳／台北報導〕年底公投綁大選，中央選舉委員會今天召開委員會會議，評估年底將有10個公投案綁大選，中選會規劃在10月下旬至11月23日舉辦多達50場次的公投案的電視意見發表會，考量辦理場次多且時間有限，中選會並不打算辦公投案的電視辯論會。

中選會今晚發布新聞稿說，中選會依法將為每一公民投票案，於全國性無線電視台各辦理5場全國性公民投票意見發表會或辯論會，提醒民眾有意擔任全國性公民投票意見發表會或辯論會正、反方代表者可預先準備，於公民投票案公告成立後，即向該會申請許可設立辦事處，在今年10月23日前經許可設立者，才有機會參加發表會或辯論會。

中選會指出，民眾有意擔任公民投票案正、反方代表者可預先準備，於公民投票案公告成立後，即可向中選會申請設立辦事處。

中選會說，中選會初步規劃採意見發表會方式進行，理由為假設目前送戶政機關查對中的10案公民投票案連署人名冊查對結果皆合於規定經公告成立，則預估於今年10月下旬至11月23日將籌辦50場次，考量辦理場次多且時間有限，又發表會進行程序採分段交叉進行，雖未具辯論形式，但已有辯論之實；再者，發表會可以讓正方及反方各自完整陳述其理念，毋須選務機關推派發問人訂定發問題目，介入發言，較能維持中選會公正獨立性，因此規劃以舉辦意見發表會方式較屬可行。