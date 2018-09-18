被檢舉散布假民調假新聞 許崑源：要告快去告

前高雄市議會議長、現任議員許崑源說明，韓國瑜民調贏1％消息來自親綠友人。（記者王榮祥攝）

2018-09-18 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄青連線多名議員參選人今天下午到高雄市選委會遞交檢舉函，檢舉韓國瑜、許崑源涉嫌發布假民調、假新聞！透露韓民調贏1％的許崑源下午也出面說明，說消息來源是一位親綠友人、私下委託「成大的老師」所做民調，他很開心、也想跟支持者分享，所以才說出來，對於綠營檢舉，許崑源氣憤指出很無聊、要告快去告！

高雄青連線成員包括林智鴻（鳳山區）、李雅慧（左營楠梓區）、江瑞鴻（仁武大社鳥松大樹）、鄭孟洳（三民區），今天下午聯袂到高雄市選委會遞檢舉函，檢舉韓國瑜陣營與許崑源對外發布假民調與假新聞，涉嫌違反選罷法53條第一項。

前高雄市議會議長、現任議員許崑源隨後出面說明，消息來源是一位過去都支持民進黨的親綠朋友，拜託「成大的老師」作民調，結果韓國瑜贏1％！

許崑源進一步說，他聽到這民調數字當然很高興，上週日出席鳳山區國民黨市議員參選人鍾易仲總部成立活動時，就把好消息報給支持者知道，事情就這麼簡單。

許崑源補充，友人是在咖啡店巧遇，偶然間聊到這事情，他反質疑民進黨為什麼那麼緊張？陳其邁怕什麼？才贏四趴（近期電視台民調）都可說贏十六趴（先前綠營民調），差那麼多，人家說贏一趴就這麼緊張。

許崑源呼籲民進黨應存好心做好事，讓高雄市民有感受才重要。

對於綠營質疑假新聞、向選委會檢舉，許崑源拉高分貝說快去告，他痛批，民進黨每次選舉都用垃圾步，百姓不會認同，選民眼睛是雪亮的。

許崑源說，他沒問成大老師身分，也不會讓友人出面，歡迎提告。

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