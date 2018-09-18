韓國瑜贏陳其邁1％是假新聞 成大：未做高市長民調

成大主秘李俊璋澄清，成大目前未接受任何選舉委託。（記者劉婉君攝）

2018-09-18 13:41

成大主祕：經昨一整天查證沒有此民調

〔記者劉婉君、王榮祥／綜合報導〕高雄市前議長許崑源日前表示成功大學民調顯示，高雄市長選舉韓國瑜支持率領先陳其邁1%，成功大學今天發表聲明澄清，未做高雄市長參選人相關民調。成大主祕李俊璋指出，媒體於16日報導該民調結果，校方經過昨天一整天查證沒有此份民調，並在今天發聲明澄清。

許陣營：造成學校困擾幕僚已致電致歉

針對成大的聲明，許崑源沒接電話，服務處幕僚則說明，許崑源透露消息來源是「親綠友人」﹗﹖對於造成學校困擾，幕僚已致電該單位致歉。

成大：僅有部分教師組成「調查統計研究中心」

成大表示，針對外界民間單位委託該校民調中心進行「高雄市長選舉乙事」，經過內部查證，該校僅有部分教師所組成的「調查統計研究中心」，然該中心並未接受委託進行相關民意調查，也未曾發布此一民調統計結果。

有媒體日前報導，指稱韓國瑜、許崑源出席高市議員參選人鍾易仲競選總部成立大會時，許崑源提及，根據一份由民間委託學術單位成大所做的民調，韓國瑜與陳其邁2人的支持度出現死亡黃金交叉，還說韓國瑜的支持度領先陳其邁1％，強調領先幅度不大，但非常具有指標性。

報導引述許崑源說法，他表示，成大的這份民調讓藍營支持者士氣大振，還聲稱韓國瑜宣布參選以來，他在各項民調的支持度一路持續上升。