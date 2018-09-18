陳菊慰勉軍警：總統會做好施政 減少人民不滿

2018-09-18 15:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕秋節將屆，總統府秘書長陳菊今日上午特地前往憲兵211營及台北市政府警察局中正第一、二分局慰勉軍警同仁。陳菊特別感謝大家一年來守護總統府安全的辛勞，並致贈月餅與加菜金，提前祝賀秋節快樂、月圓人團圓。

陳菊首先代表總統對211營長期以來守護總統府的安全，以及營長鄭凱介與全體伙伴捍衛總統府的辛勞，表達感謝之意。

陳菊提到，對於營區的整頓，總統府會加以協助，讓伙伴們有更好的空間。在向大家賀節及致贈月餅及加菜金後，並和211營官兵合影，氣氛溫馨。

隨後，陳菊也先後前往中正第一、第二分局慰勉警察同仁。她表示，由於台灣社會民主、開放且多元，必然有不同的聲音與意見，我們既然信仰民主，就須要接受各方意見的表達，也因此她代表總統感謝中正第一、第二分局承擔了許多維安等相關工作。

陳菊也肯定他們用最理性、平和的態度來面對所有表達強烈不同意見的民眾，這是一件難度非常高的工作。

陳菊以她過去在高雄市政府服務的經驗提到，她非常瞭解員警工作的辛苦，尤其對第一線值勤同仁的工作，她感同身受，希望內政部警政署長陳家欽及台北市政府警察局長陳嘉昌秉持過去高雄市服務的熱忱，繼續支持與愛護基層同仁。

陳菊說，總統會繼續帶領政府團隊堅守崗位並做好施政，減少人民的不滿，如此一來，也可間接減少第一線員警同仁的值勤負擔。政府一定不忘初衷，一定會時刻反省與檢討，期盼讓人民滿意。

對於警察同仁在中秋佳節犧牲假期與家庭生活，讓民眾和家人團圓，陳菊再次表達肯定與感謝，她也請所有員警要多注意自身的健康，並利用休假時間多陪伴、照顧家人。