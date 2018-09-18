中選會公布致黃士修函全文 願續溝通

2018-09-18 13:07

〔記者李欣芳／台北報導〕「以核養綠」公投領銜人黃士修日前補送件公投連署書，遭中選會拒絕，目前持續發動絕食，中選會今天派專人前往關心黃士修先生，並送達函文。同時親自向他說明，中選會接納社會的多元聲音，也尊重黃士修先生表達政治理念的方法，希望他能保重身體，該會已經聽到他的意見，未來也樂意繼續溝通。

中選會並公布致函黃士修的全文，提及有關黃士修的公投提案，第2階段連署31萬 4135份，中選會並開立查收收據在案，中選會也已函請戶政機關查對，「在查對完成前，並無再次點收之權限與義務，台端（指黃士修）亦無再次向本會再次送件之權利與必要」。

不過，函文也指出，黃士修若認為他有補件的權利，因中選會的拒絕受理而受到侵害，可在收到函文的次日起30天內，向行政院提起訴願。

前總統馬英九今天上午在探視黃士修時指出，法律未規定不能補送件，公投法放寬門檻讓人民行使直接民權的立法原意已被中選會糟蹋。

不過，中選會副主委陳朝建回應說，中選會作為法定的獨立機關，一定是依法行政，且不預設立場辦理所掌事務；請領銜人珍重身體，每個人都可以為自己的理念繼續奮鬥，但中選會必須守法，依法行政。

陳朝建表示，今早中選會已派員親向黃士修說明並給予說明函文，並再次請黃士修珍惜身體健康。中選會強調，「以核養綠」全國性公民投票案，中選會已點收完畢，無權再點收。