護傅崐萁 國民黨稱判決是政治冤案

2018-09-17 13:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今上午表示，縣市長選舉前僅剩70多天，花蓮縣傅崐萁卻因案判刑定讞，然而早在今年8月15日監察院調查報告顯示，本案在審判過程中明顯有重大瑕疵爭議，包含未讓陳訴人表示意見，筆錄證據與言詞辯論所提證據都不同，最離譜的證據數量都搞錯，監察院調查報告要求法院檢討改善，程序上出現如此重大瑕疵，最高法院不但沒有發回重審，反而做出定讞判決，這已經讓民眾完全無法相信司法，這樣的判決根本就是政治冤案。

洪孟楷強調，關乎行政首長的判決都能夠這樣草率，是否想藉此操弄花蓮選情？沒有程序正義、就沒有實質正義。

洪孟楷指出，監察院調查報告內針對此案特別提出3點重大瑕疵，包括：「一、審判長並未就該沒收部分進行證據調查，亦未命陳訴人表示意見，對陳訴人訴訟基本權之保障，程序上顯有不周；二、言詞記載證據有11 項，但審判筆錄中卻載有12項。三、逐一提示證據流於形式。」並且於最終要求法院檢討改正。雖說監察院對於尚未定讞的案件不得結案發表意見，但就正因並未注意到是此高度政治敏感的案件，所以監委以客觀事實心證後做出的報告，更顯珍貴。

洪孟楷強調，上訴到最高法院主要為法律審而非事實審，本案明顯有審判的程序瑕疵，卻被視而不見，更讓人感到疑點重重。此外，本案最高法院審判庭長，竟是過去三歲女童遭受性侵卻改判無罪，因而引發白玫瑰運動的法官邵燕玲。不禁讓人更加質疑，嚴重性侵犯案情可被逆轉、有明顯瑕疵爭議審理過程卻全案定讞，這樣的執法標準到底為何？

洪孟楷表示，綜觀判決過程中，處處不利於傅崐萁，感覺就是有一雙看不見的黑手在操弄控制。國民黨認為，傅崐萁應該提出「再審」請求，以保障自身權益和捍衛清白；國民黨也要求曾提過非常上訴「該提就提」的檢察總長江惠民，如今看到撕裂社會更造成民眾對司法不信任的重大爭議，更應該主動提出該案的非常上訴，才能讓社會平息爭議，還清白者一個公道。

國民黨呼籲，距離選前不過2個多月，看得出民進黨對於各地選情已經無所不用其技在操弄，目的只有一個，不是民進黨做得好，而是想方設法讓國民黨不要當選就好，所以請花蓮鄉親更要唯一支持國民黨提名花蓮縣長候選人徐榛蔚，讓花蓮藍天不被黑手操弄得逞。