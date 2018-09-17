國民黨3公投死人連署假不了 中選會：死人不可能變活的

2018-09-17 12:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「反空污」三公投提案死人連署破2%，中選會主委陳英鈐今日上廣播節目專訪表示，死人連署一定假不了，戶所只要連署人資料打進去，如果是死人不可能變成活的，死人連署是偽造文書行為。

死人連署是偽造文書行為

陳英鈐提及，將於10月16日前公告有多少公投提案能夠成案，選舉當天先領選舉票，投完選舉票後，再去領公投票、投公投票。

針對「以核養綠」公投提案人黃士修不滿中選會拒收補件，陳英鈐也重申，「以核養綠」公投提案已在9月6日完成點收，並送交戶所查對連署人資料中，不適用「公投法」第13條第1項的補提規定。

陳英鈐強調，這不是要不要給人家方便的問題，如果中選會點收完該公投案送件，再給他一直不斷補件，會變成中選會違法，對其他公投案更不公平。

「每一個步驟都不能走回頭路！」陳英鈐指出，點交完就是完成點交，怎能再要求補件再點交一次，那這樣戶所要如何查對，補完第一次、又補第二次、第三次，沒有這種方式，也違反「公投法」規定。

陳英鈐提及，其他公投提案現在要送件至中選會當然可以，不過已經來不及「公投綁大選」，這也就是中選會之前不斷提醒的，公投提案領銜人最好在8月底、9月初前送件，才來的及公投綁大選。