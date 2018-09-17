藍委赴促轉會踢館嗆廢東廠 黃煌雄：張天欽事件是個案

國民黨立委黃昭順、賴士葆等人今前往促轉會踢館，大嗆促轉會「丟臉」，應立刻關閉這違法違憲的東廠，一度對促轉會主委黃煌雄拍桌嗆聲，黃煌雄強調，張天欽事件是個案，請立委尊重促轉會運作。（記者方賓照攝）

2018-09-17 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕張天欽失言事件持續延燒，國民黨立委今早率眾至行政院促轉會外抗議，在牆上張貼「東廠」標語，強烈要求廢除促轉會；促轉會主委黃煌雄今日出面嚴正表示，張天欽事件是單一事件，絕對是個案，主委及委員事先都不知情，請立委尊重促轉會運作。

國民黨立委黃昭順、賴士葆等人今前往促轉會踢館，大嗆促轉會「丟臉」，不應再繼續運作，應立刻關閉這違法違憲的東廠，更一度對黃煌雄拍桌嗆聲。

黃煌雄指出，張天欽事件絕對是單一事件，副主委辦公室就在自己辦公室旁邊，事先都不知道他在談什麼，連主委辦公室在旁邊都不知道，行政院怎會知道。

黃煌雄強調，「這件事是個案，是副主委張天欽個人行為，連我當主委事先都不知道，事後也沒向我報備，談論內容不是我能同意的。」

黃煌雄提及，事件爆發後，當天早上張天欽先口頭請辭，下午正式提出書面辭職，自己在當天已同意他辭職，後來辭呈正式送至行政院。

黃煌雄說，發生這件事內心非常心痛，內部已開始進行調查，此為個案和個人行為，其他委員和我都不知道這件事，直到媒體揭露錄音內容才知，不要因張天欽個案抹殺轉型正義，若大法官會議宣告違憲，或立法院決議廢止機關之前，請尊重促轉會的運作。

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促轉會前副主委張天欽失言風波，國民黨立委今赴促轉會拜訪促轉會主委黃煌雄，並在促轉會招牌貼上「東廠」標語表達抗議。（記者方賓照攝）

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