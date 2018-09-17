新南向增誘因！高中職僑外生 留台工作7年可望入籍

2018-09-17 06:31

新南向來台學生 明年目標達5.8萬人

〔記者林曉雲、吳欣恬、陳梅英／台北報導〕我國境外學生增達十一萬七九七○人，其中四萬多人來自新南向國家，教育部宣示，到一○八學年，新南向國家學生預計增達五萬八千多人，更將開辦國際產學專班等向下擴大招攬高中職僑外生。而大專僑外生畢業後留台工作五年，高中職僑外生則預計留台工作七年，可望開放入籍我國。

教育部推「新南向人才培育推動計畫」，規劃每年成長二十％，一○七學年四萬八千多人，明年目標五萬八千人。教育部政次姚立德表示，為留住優秀外籍生，以前僑外生要留台工作，需有他國兩年工作經驗、台灣工作起薪每月四萬七九七一元，現已鬆綁為計點評分制。

各大學針對我國或新南向國家重點產業所需人才開專班，高教司表示，這學年共核定八班碩士班、五班博士班，包括醫藥、工程、生科等領域，即規劃學生畢業於我國或當地國的就業輔導。

開辦產學專班 招攬僑外國中畢業生

配合新經濟移民法擴大招攬中階技術人才，行政院也鼓勵高中職開專班，向新南向國家國中畢業生招手，更將跨部會修法讓高中職僑外生畢業後留在台灣。

姚立德舉例，馬偕護專等五專即開班招生來唸長照科。預計先針對馬來西亞，因當地僑生來台升學較多，且薪資水準低於台灣，有其誘因。

護專、農校將開班 提供就學與實習

農委會也指出，下學年將由佳冬農校、蘇澳海事各開一班招收新南向國家國中生，以在校上課三個月、企業實習三個月方式修讀高中職學業，教育部提供學費補助，農委會協助找農業單位實習，也能舒緩農業缺工壓力。

外籍高中職生取得學位、考取證照後，將可在台灣工作，工作七年後，更將能取得在我國長期居留權甚或移民。但農委會也指出，還有問題待協調，例如留台月薪門檻四萬一三九三元，將與國發會協調爭取降低特定產業居留條件。