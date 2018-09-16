盧秀燕、張瀞分聯合競總成立 市府財務成攻防焦點

台中市議員張瀞分與台中市長參選人盧秀燕聯合競選總部成立。（盧秀燕團隊提供）

2018-09-16 18:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員張瀞分與台中市長參選人盧秀燕，今天成立聯合競選總部，前台中縣長廖了以、前台中縣議長林敏霖及現任台中市議會副議長張清照、市議員顏莉敏等紅黑派人員皆到場站台力挺，廖了以批評市府負債從600億爆增至1200億，市府回批盧團隊搞不清楚狀況，唱衰台中，強調台中市財政狀況持續樂觀穩健。

盧秀燕、張瀞分成立聯合競選總部，尋求選民支持的同時，也不忘做公益，特別在總部門口裝設一個大型冷藏櫃，裡面裝滿水果、飲料、地瓜等食物食材，讓有困難的民眾可以方便取用。

盧秀燕表示，打造豐原運動中心、完成東豐快速道路、恢復補助老人健保及台中市民憑身分證不限次數免費看花博等，都是她和張瀞分的共同政見，盧秀燕當選市長、張瀞分連任議員，一定會聯手共同推動且儘速完成。

張瀞分說，民進黨執政讓人民生活不好過，灑錢做宣傳、債台高築，卻大砍社會福利，如果盧秀燕當市長，絕對不會亂花錢，也絕對有財源恢復老人健保補助。張瀞分強調，自己還有能力做事，一定要承擔起責任，繼續為鄉親打拼，選盧秀燕和張瀞分絕對不會讓大家失望。

廖了以表示，盧秀燕長期在立法院財政委員會服務，具財經專業，而財政就是萬政之母，目前台中負債從600億爆增至近1200億，盧秀燕當選市長將肩負責任，讓有先天優勢的台中增加競爭力，進而帶動整體台灣發展，呼籲大家給盧秀燕機會當選市長！

針對廖了以指稱台中舉債近1200億，台中市新聞局長卓冠廷說，台中縣市合併後第1年至103年，前市府累積債務已達845億元，台中處於大建設階段，林市長上任後積極開源節流穩健財政，已撙節471億元，尚可舉債額度也還有398億元的空間，顯示台中財政狀況持續樂觀穩健。

此外，截至今年8月底止，台中市1年以上債務未償餘額為645億元，短期債務未償餘額則為306億元，未有所謂突破千億的情形，呼籲廖了以及盧團隊均應引用正確資訊再做評論，才不致淪爲唱衰台中。