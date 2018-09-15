「可面對選民講清楚」 蘇貞昌談直播暗諷對手

2018-09-15 11:19

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選團隊頻繁使用直播，蘇貞昌今天說，這是現代工具讓人可以千里一線牽，也讓參加選舉的人可以直接面對選民，清楚告訴市民未來要做什麼，「不是自己對自己的政策講不清楚，要靠幕僚用事後新聞稿來補全」，意有所指地暗諷對手。

蘇貞昌今天被問到常開直播，是不是要拉攏年輕人，他說，直播已經是現代社會，因為工具的進步，讓人可以千里一線牽，在家就可以看到全世界，所以直播才會這麼流行。而一個要選舉的人正應該面對選民，告訴市民他未來想做什麼、要怎麼做，是應該真真真正自己站出來自己面對市民，這才是一個尊重，這才是一個誠意。

蘇貞昌意有所指地說，不是自己對自己的政策講不清楚，都要靠幕僚用事後的新聞稿來加以化妝，加以補全，團隊開直播，就是利用現代方便、先進的傳播工具，讓大家看到他要為新北市帶來什麼，現在他們的選戰可以這麼新穎、這麼有趣、這麼多采多姿，未來他當市長，市政一定也是這麼多采多姿有活力。

蘇貞昌今（15）日一早原訂出席在大漢B棒球場金剛盃乙組棒球菁英爭霸賽開幕儀式，因逢大雨取消，蘇貞昌說，雖然很多行程是風雨無阻，但打棒球遇到大雨，也要顧慮球員的安全，但提到打橄欖球，他說，雨下得越大，地上滑滑的，對打橄欖球可能更好。

球賽開幕延期，蘇貞昌知道媒體在等待，仍穿著西裝從堤岸階梯走入河濱橋下受訪，幸好當時雨勢已經變小；蘇貞昌笑稱，自己禿頭不怕淋雨，雨會滑下來，不用做造型。