加強蒐報媒體訊息？ 國安局：掌握輿情走勢

國安局稱，已掌握中國等境外勢力試圖透過爭議訊息影響台灣。（路透）

2018-09-14 11:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕媒體報導，國安局近期指示調查局等六大情治機關，加強蒐報媒體報導執政黨「爭議訊息」情資，傳引發相關單位基層反彈。對此，國安局稍早表示，由於網路科技發展、社群媒體盛行，因此在104年成立「大數據輿情小組」，成立宗旨是因應網路平台快速傳遞的特性，藉由數據分析掌握與輿情走勢，俾提供政府施政及應處參考。

國安局表示，假新聞、爭議訊息全球肆虐，前有俄國介入美國大選，近期中國亦介入柬埔寨選舉等情事，確已成為各國高度重視的國安議題，相關民主國家如美國、德國、法國、日本等國，均訂有專法加強管制。因此，國安局已透過管道，掌握中國及境外敵對勢力，試圖以「爭議訊息」對我進行輿論戰、心理戰。

國安局表示，上述具體案例，為中國央視在今年4月19日報導「中國陸軍航空兵部隊4月18日在東南沿海舉行『跨晝夜海上實彈射擊演練』」，報導畫面遭國內媒體大量轉載，刻意形塑兩岸關係緊張氛圍。但經查證，中國4月18日夜間演習，是進行機槍射擊，沒有火砲射擊，研判央視報導是使用歷史畫面，企圖製造我國內民心動盪。

國安局表示，鑑此，國安局為國家情報主管機關，依照國家情報工作法第15條規定，有責任統合各國國安機關，針對中國及境外敵對勢力足以影響我國國安或利益，危害社會秩序及扭曲政府政策等情事，主動掌握、即時通報政府權責機關參處，以鞏固國家安全、維護社會安定，俾利民主機制運作順利。