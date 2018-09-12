「詞神」兌現14年前承諾 助陳其邁創作競選曲

陳其邁今偕同詞神路寒袖（前排右二）發表競選主題曲「咱上愛的所在」（陳其邁競辦提供）

2018-09-12 19:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中市文化局長路寒袖創作少年台灣、發光的靈魂等經典作品，被譽為「詞神」，睽違14年後、特別為民進黨高雄市長候選人陳其邁譜寫「咱上愛的所在」，今舉行歌曲暨MV發表會，並邀請歌手黃介辰現場演唱。

路寒袖表示，2004年後就沒再幫人寫過競選歌，這次重出江湖，幫陳其邁量身打造競選歌曲，除了實現14年前對陳其邁的承諾，也是透過歌詞表達他對陳其邁的期許，及對於高雄這塊土地的熱愛。

路寒袖說，陳其邁擔任高雄市代理市長時，三顧茅廬找他出任市府文化局長，除為高雄文化發展貢獻心力，也許諾為陳其邁寫一首競選歌。

沒想到這首歌一等就等了14年，但是也很欣慰，看到14年後的陳其邁更加成熟、練達，對故鄉高雄的熱愛，更是有增無減，因此他使出渾身解數，用咱上愛的所在這首歌，表達對陳其邁最大的支持。

路寒袖強調，陳其邁長年在高雄耕耘，所思所想所做全部都是為了高雄，高雄縣市合併後，是座有海洋、有高山的美麗城市，他覺得它的美好建設要延續下去，最好的人選當然就是陳其邁。

陳其邁表示，這首歌是路寒袖睽違14年的作品，由於人生際遇轉折，讓當時的承諾，從青年一直到壯年才得以實現，然而賽翁失馬，焉知非福，這14年歷練，讓他更加確認高雄就是他人生的夢想，他要把人生的一切，全部奉獻給自己最摯愛的故鄉高雄，就像歌詞中所說的，「一次又一次站出來，為著這個上天所愛的所在。」

此外，陳其邁也提到這首歌作曲是林宗興（金田一），是歌壇上優秀的高雄子弟，編曲小周老師周恆毅，在民進黨的造勢場合都可以看他的作品，很感謝這些好友幫忙，對他來說，這首歌意義重大，他要將它獻給高雄。