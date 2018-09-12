黃敏惠直播談治水 網友酸「9年淹水怎不見改善」

黃敏惠表示，之前執政時就曾建置雨水下水道等改善部分地區淹水情形，這都是當家者應做的。（記者王善嬿攝）

2018-09-12 12:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨提名嘉市長參選人黃敏惠，今天透過臉書直播談治水經驗，她提及歷任嘉義市長到2004年為止，施作的雨水下水道長度為76公里，2004年到2014年，長度增為88公里，不料被吳姓網友酸回，「既然妳做這麼多，9年怎不見淹水改善，別忘了2014嘉義水樂園新聞」等語，對此黃敏惠回應，淹水無法百分百解決，都是歷任市長，一棒接一棒，棒棒做好才可解決；她不是要打口水戰，只是將過去治水經驗與大家分享，證明自己有治水經驗、未來做得更好。

黃敏惠表示，蔡英文總統之前曾說涂市長治水有功、憨慢宣傳，她自嘲「比涂醒哲（現任嘉市長）更白目」，任內做12公里雨水下水道，但認為這都是分內應該做的事情、「這是當家者本來應該要做的」，不會特別講；每個人努力做事都要給予肯定，但不是指責，數據會說話。

今天荖藤里長郭勝喜、後湖里長洪獻武及市民趙道平也出席直播，郭勝喜表示，以往曾淹水高達1、2公尺，後來因設置北排堤防、朴子溪跟牛稠溪疏濬等整治工程，淹水情形改善，荖藤里因此獲2012、2013年水利署「水患自主防災社區」特優社區。