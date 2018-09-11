蔣介石親筆下令判刑槍決 促轉會勘查泰源事件不義遺址

行政院促轉會主委黃煌雄（右）勘查原國防部泰源感訓監獄。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-11 22:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保存不義遺址，還原歷史真相，促進轉型正義委員會昨天回到泰源事件發生地，勘查原國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所），得知與泰源事件有關的警衛連宿舍、警衛哨、養豬舍3建物仍存；另據調查，泰源事件6名起義者被逮捕後，前總統蔣介石親筆批示「應將此六名皆判刑槍決」。

促轉會勘查發現，國防部在1962年5月設立「泰源感訓監獄」囚禁政治犯，分別關押在仁監、義監兩處，兩建物今已不存，泰源所方也不知確切地點，但建於1967年舊警衛亭還在。

據悉，1970年泰源監獄爆發追求台灣獨立的泰源事件，國民黨政府立刻派兵搜山，江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良、鄭正成等6人先後被逮捕，除鄭正成判刑15年半外，其餘5人最後均遭到槍決。

據前參謀總長高魁元向蔣介石簽報的「泰源監獄叛亂犯劫械逃獄案處理經過」，1970年關押在泰源人犯有335名，由陸軍第19師55旅第一連（欠一排）擔任警衛。

在所方人員帶領下，促轉會主委黃煌雄、委員楊翠等人昨天穿越草叢，來到人煙罕至的泰源監獄警衛排廢棄宿舍；所方形容，這棟有「鬼屋」之稱，是少數當年留存至今的建物。

促轉會實地勘察，發現廢棄房舍內，木板床鋪早已腐爛，主委黃煌雄指出，泰源事件要角當年規劃要結合警衛連台籍補充兵起義，警衛排宿舍可見證泰源事件歷史。

此外，促轉會一行人也參觀當年外役養豬場，雖然早已破爛廢棄，但豬舍格局仍然留存；黃煌雄說，泰源事件政治受難者之一鄭金河，以前白天在當養豬場外役，此不義遺址歷史空間可連結起來。

政治受難者林樹枝所著《火種─泰源監獄革命演義》一書敘述，鄭金河當外役後，不僅自己很用心地記錄了泰源監獄周遭環境，同時請擔任外役的獨派兄弟蒐集台東地區的地理資料，草擬台灣獨立計畫。

據悉，泰源監獄的養豬場雖養有數十頭豬，卻不足以供給官兵及囚犯兩大廚房需求，因此，養豬場的人須兼向原住民買豬，每次到附近部落買豬，都由一名「老芋仔」班長監護；1970年2月8日，江炳興、鄭金河等人發動武裝二次革命。

泰源事件發生後，國民黨全面封山及封港派兵入山，蔣介石看完高魁元的簽報報告，在4月27日批示，「如此重大叛亂案豈可以集中綠島管訓了事，應將此六名皆判刑槍決。而賴在、張金隆、李加生等三犯以警衛部隊士兵，而竟預聞逆謀不報，其罪難宥，應照法重處勿誤 中正」。

所史館內現存國防部泰源感訓監獄早期指揮部辦公處所外觀照。（記者陳鈺馥攝）

促轉會一行人參觀泰源監獄的外役養豬場，雖然早已廢棄，但豬舍至今仍存；主委黃煌雄表示，泰源事件政治受難者之一鄭金河，以前白天在獄外當養豬場外役，該不義遺址值得保存。（記者陳鈺馥攝）

促轉會主委黃煌雄等人穿越草叢，來到人煙罕至的泰源監獄警衛排廢棄宿舍；所方形容，這棟有「鬼屋」之稱，是少數當年留存至今的建物。（記者陳鈺馥攝）

促轉會主委黃煌雄勘查泰源監獄警衛排廢棄宿舍。（記者陳鈺馥攝）

前參謀總長高魁元向蔣介石簽報的「泰源監獄叛亂犯劫械逃獄案處理經過」，1970年關押在泰源人犯有335名，由陸軍第19師55旅第一連（欠一排）擔任警衛。（記者陳鈺馥翻攝）