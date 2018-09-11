一果減少停車位 工務局、產發局轟北農：違反都設準則

2018-09-11 15:49

〔記者鍾泓良／台北報導〕第一果菜市場改建案吵得沸沸揚揚，台北農產運銷公司總經理吳音寧今天赴議會財政建設委員會報告市場改建案，除了面對「外患」議員的頻頻質疑，「內憂」工務局、產發局及市場處也頻頻把炮口對內瞄準吳音寧。

工務局長彭振聲及產發局長林崇傑於會內不約而同提到，去年11月通過台北市都市設計準則中就提出一1850席停車位，因此北農今年3月8日所提出的1200席的停車位「不符合」、「違反」都設準則。而當徐世勳、陳重文追問吳音寧是否知道自己提出1200席停車位違反都設準則時，吳音寧說，農產公司是依照本身需求提建議，送到市府再進行評估，坦言自己不知道都審準則。

林崇傑說，「3月8日需求就是要減少2萬6千平方公尺的停車空間，他違反都市設計審議準則，所以我們不能接受。」彭振聲也說，「工程很簡單，這個房子是市政府投資的，農產公司跟漁產公司都是我們的房客，我的1800席停車位是都市設計準則裡面」，否則就會不符合都設準則。

民國黨議員徐世勳說，吳音寧雖然注重市場改建案，但參與相關的市政會議頻率過低，認為如果派部屬參加就可以解決問題，那就不需要總經理了。民進黨議員黃向羣提出，到底是誰給市長柯文哲錯誤資訊，吳音寧沒有出席會議，工務局、產發局個官員都靜默，讓黃說「大家都在閃、都在惦惦」

民進黨議員高嘉瑜提出，吳音寧所提出的規劃案是否經過董事會。吳音寧說，她有在董事會報告，但並沒有提到細項，而她也有說自己有跟市長講過，但當國民黨議員汪志冰追問是哪一場跟柯講時，吳音寧當下無法回覆，但說確實有講過，

民進黨議員簡舒培也問，對於吳音寧來講今年3月8日北農提出來的需求版本以及7月24日的市府調整版本，哪個比較符合北農需求，吳說是3月8號版本比較符合。

汪志冰說，一果改建案就是充滿謊言跟惹事精，認為改建涉及到農產跟漁產，結果漁產公司都沒問題。她指，市府與北農昨日已達成共識，雖然照北農意思放寬樓高，但停車位、樓地板面積都維持市府方案，不停追問吳音寧是否已經滿意最終方案，既然滿意，那為什麼要一直堅持，如果不滿意，那為什麼不繼續要求，但吳音寧未一直正面回覆，讓汪氣拍桌大喊「不要浪費我的時間！」