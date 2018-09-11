湖口張姓宗親祭祖 籲支持鄭朝方和張家參選人

從台北返鄉祭祖的101歲張溫細妹，為鄭朝方加油打氣。（記者廖雪茹攝）

2018-09-11 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉張六和宗族今天舉行秋祭，逾800名子孫返鄉祭祖，宗族族長張福普懇請族人團結一心，支持民進黨縣長參選人鄭朝方、鄉長參選人張春鳳、縣議員參選人張燦堂、以及爭取連任的鄉民代表張衡堂，一起創造家鄉榮景、開啟新局面。

鄭朝方致詞時表示，在慎終追遠的場合，深刻感受到張氏宗族的團結力，也希望這股力量，能擴及到新竹全縣，緊密連結。他也提及，外祖父原本姓張，後來才改姓宋；也因此，來到這裡讓他格外有感。

鄭朝方表示，在湖口打造青年人的創業基地，是他未來要落實的政見，他期待用新世代的思維，用地方創生的方式，強化年輕人與土地情感，讓更多年輕人願意回到家鄉。另外，湖口地區有不少軍營閒置土地，未來他計畫要全面盤點閒置空間，以高雄衛武營為例，和中央協調，將土地開放給縣民，多元規劃公園、戶外藝文展演空間等。

從台北返鄉祭祖的101歲張溫細妹，為鄭朝方加油打氣，還拿出手帕疼惜的幫他擦汗。兩人交談時，鄭朝方也呼應百歲人瑞對他的期許，未來要用百年建設的概念，將新竹縣打造成幸福城市，如同宗族守護家園的方式，來守護新竹縣。

張春鳳首先向宗族長輩們問候，祝福平安、健康，同時懇請宗親大力支持，讓她順利回鍋當選鄉長，繼續為湖口爭取建設與福利。

從科技業轉換跑道務農專職栽培玫瑰花的張燦堂，準備一支支的玫瑰花，分送宗親；他打出「農民參政 全面改革」的口號，希望入主議會，爭取高經濟價值農作補助平台，鼓勵有創意創新的青年回鄉創業。

張衡堂懇請宗親展現凝聚力，全力支持張家人參與政治，關心公共事務，改造家鄉、為子孫謀福利。

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