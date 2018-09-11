苗栗偏鄉小校推動實驗教育 徐定禎推教育政策

徐定禎推教育政策，首要即為恢復免費營養午餐，並將偏鄉小校打造為具特色的實驗學校。（記者鄭名翔攝）

2018-09-11 12:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎今公布未來教育政策，除了過去力推的恢復縣內免費營養午餐外，看準縣內許多偏鄉小校環境優美、具備足夠條件發展實驗教育，將打造特色學校成為苗栗教育新契機。而對於徐定禎的教育施政藍圖，苗栗縣政府教育處表示，營養午餐仍受限經費無法立即恢復；另也已併校方式協助偏鄉小校轉型。

徐定禎宣布參選苗栗縣長後，首推政策即為恢復免費營養午餐，但縣長徐耀昌曾說執行經費約需8億，對財政困窘的縣府而言恢復免費有難度，目前縣府正向行政院爭取，盼將營養午餐納入托育補助範圍內。對此徐定禎表示，評估過去劉政鴻執政期間每年補助營養午餐費用約5億，未來將以每年清運砂石的回饋金約5億元作為營養午餐專款，掛保證恢復免費沒問題。

此外，去年立法院通過「實驗教育三法」後，全國實驗教育人數增長1.2倍，達1萬1千多人，徐定禎直言，過去苗縣大幅裁撤偏鄉小校，使得推過實驗教育、維護偏鄉居民聚會活動場地等功能盡失，如今面臨少子化，徐強調化危機為轉機，以偏鄉小校好山好水的優勢，作為發展自學、親子共學等精質教育的能量。

苗縣府教育處副處長葉芯慧表示，早期因少子化衝擊，考量偏鄉學生數少，同儕競爭力不足且無法進行團體活動，影響受教權益，未來升上國中恐有適應問題，故裁撤部分招生數少學校，但近來配合教育部政策，改以分校方式保留原校，使學生仍能就近就讀。

而針對苗栗公共幼兒園不足的問題，徐定禎則計畫增加非營利幼兒園，利用閒置公家場館委託私人教育單位經營，藉此降低學雜費，另也鼓勵縣內企業設立幼兒園，提高非營利性質幼園比例，降低家長負擔。