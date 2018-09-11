慰安婦事件爭議 外交部：不希望影響兩國關係

2018-09-11 11:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本「慰安婦真相國民運動」幹事藤井實彥因在台南慰安婦銅像旁，疑似作勢抬腳踢踹，國民黨團狂批此事，並要求外交部應要求日本正式道歉。外交部今天表示，任何暴力、挑釁作為都不可取，「凸顯個人不夠文明」，希望平順處理此個案，不希望影響到兩國關係。

國民黨於台南豎立全台首座慰安婦銅像，後續爭議不斷。日本「慰安婦真相國民運動」幹事藤井實彥上週到台南市黨部遞交質問狀，國民黨昨出示影片，批評其幹事藤井實彥「踢了慰安婦銅像一腳」。國民黨南市黨部主委、台南市議員謝龍介昨並率大批人馬到日本台灣交流協會抗議，統派團體也向交協建物砸雞蛋，要求日本駐台代表就此事道歉。藤井實彥則發表聲明表示影像遭國民黨「故意加工」。

外交部發言人李憲章今天出席例會，回答相關問題時表示，不論是我國人或外國人士，違反公序良俗、任何暴力、挑釁作為都是不可取的，這是國際共同準則及生活規範，這凸顯「他個人不夠文明」。李憲章說，這基本上是個人行為，我方與日本持續交換意見，最重要的是將根據國內檢調單位查證，還原詳情後，再協調後續處置方式，「絕不寬貸」。

李憲章也說，台日關係是非常全面性的，涵蓋議題非常廣泛，希望能夠務實理性看待、平順處理這個個案，不希望任何有關兩國意見不同之處，影響到兩國關係全面進展。