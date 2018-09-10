果菜市場改建案一問三不知 柯P：我不是當工頭的

柯文哲出席議會市政總質詢。（記者方賓照攝）

2018-09-10 15:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農總經理吳音寧近期為第一果菜市場改建案槓上台北市府，今早加開雙首長會議，雙方針對樓地板面積、停車位及建物樓高等議題爭論不休，最後達成初步共識，預計將增3.5億元經費。對此，民進黨籍市議員周柏雅下午質詢時批評，議會在2016年底同意市府匡列預算140億元，結果至今市府仍打著「滾動式修正」藉口，滾來滾去，連總樓地板面積到底多少都沒有定案，完全違背柯市長誇口的「正直誠信」，讓人無法接受。

周柏雅今在議會續追北農第一果菜市場改建案，再度問柯到底果菜批發市場總地板面積是幾坪？漁產公司、北農又各占幾坪？未料，柯文哲上週五答不出來，今天依舊答不出來，最後還惱怒回嗆，詳細坪數，市長不會這麼清楚，「我不是在當工頭的」，市場處等相關單位才要知道。

柯還數落官員，要嘛就坪，要嘛就平方公尺，一下子坪，一下子平方公尺的，這個會搞混。

柯的回應也讓周更加不滿回批，當一個台北長，卻連這麼重大的改建案卻不清楚實際坪數，那預算到底是怎麼編列的？他質疑，市議會早在105年就通過市場改建案的預算，北市府竟然到106年11月才完成先期規畫報告。

周更酸「滾動式修正？就算是翻滾吧男孩也應該有個限度」，所謂滾動式修正都是騙人，一個重大工程跟預算，事先都沒有先說好就去編列預算，然後不斷變來變去，滾來滾去，柯市長從頭到尾都說不清楚，局處推諉責任，完全違背柯市長要求的正直誠信，也沒有過去強調的SOP，讓人無法接受。

柯文哲坦言「這個確是個問題，我同意」，改建案拖太久，所以接受的時候，想說能夠盡快開工就快點開工，差不多就好；第一果菜確實拖太多年了，預算都混在一起，將請研考會針對預算編列過程、問題再做修正，因為後續還有很多市場要改建，預算編列可以再精確一點。