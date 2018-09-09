全力護盤！國民黨竹縣主委左批徐欣瑩右轟鄭朝方父子

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（右2）今天拉起縣長參選人楊文科（中）的手說，呼籲所有藍營支持者歸隊，專心一致幫助楊文科當選。（記者黃美珠攝）

2018-09-09 18:31

［記者黃美珠／竹縣報導］不容分裂，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢全力護盤，今天在縣長參選人楊文科婦女後援會成立現場，左批「同根生」的民國黨主席徐欣瑩「是她拋棄國民黨」、「像這種人你還支持得下嗎？」右打民進黨參選人鄭朝方父子，抨擊鄭永金是「吃國民黨奶水長大」，說「他（鄭永金）的小孩（鄭朝方）」未婚、沒有持過家，「各位鄉親長輩，你們放心把新竹縣交給他（鄭朝方）嗎？」

鄭永金坦言，國民黨確實曾提名他選過2次縣長，但國民黨在新竹縣最艱困、也就是縣長分別是范振宗和林光華時代，另2次徵召他參選縣長，所以他和國民黨是共同打拚的關係，更何況他一向是為縣民服務，不是為特定政黨做事情，相信公道自在人心。

鄭朝方說，陳見賢是以國民黨新竹縣黨部主委的身分發言，他的回應就是請民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德回應。

彭瑞德說，鄭朝方在民進黨客家部「當家過」，表現優秀，獲得重視且經過民進黨中央的民主機制產生而受到徵召，表現有目共睹，不因為年輕、單身就影響到他為政治工作的付出。

徐欣瑩陣營暫無回應。

陳見賢說，他是國民黨在新竹縣首任的民選主委，投開票當天又是風又是雨，但仍以6成的投票率，獲得近百分之百的得票率當選，但他要說的是1份職務就是1份責任，今天國民黨推出楊文科，「我們就要全力支持他」。

他說，在場者多半都有持家的經驗，但隨即話鋒一轉說，鄭永金大家熟悉得不得了，他是吃國民黨奶水長大的，「國民黨提名他選縣長4次，這是空前絕後，結果他選5次，第5次竟然結合民進黨」。

陳見賢說，現在他（鄭永金）的小孩竟然要代表民進黨要出來參選縣長，「他的小孩」小他20歲，還沒有結婚、沒有持過家，這種什麼都沒有做過，各位鄉親長輩，你們放心把新竹縣交給他嗎？

陳見賢又說，徐欣瑩博士非常的優秀，之前馬吳配的時候，她是國民黨提名的立委，他是後援會的總會長，他負責替國民黨募款500萬。他到處拜託所有鄉親長輩支持她，才讓她拿到17萬多票成為全國最高票當選的立委。

但是陳見賢轟，今天是她拋棄國民黨，像這種人你還支持得下嗎？雖然每個人都有其政治理想和政治理念，但只有楊文科對國民黨始終不離不棄。

陳見賢請大家不要怕，因為民進黨沒有很強，民國黨也不是最強的，唯有藍營團結，大家一起努力，楊文科就一定勝選。

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