基隆多處災情 謝立功、宋瑋莉「合體」勘災

一場大雨，讓國民黨基隆市長參選人謝立功（中）、議長宋瑋莉（右）合體，一同前往中山一路、西定路會勘淹水災情。（記者俞肇福翻攝）

2018-09-09 14:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕一場豪大雨，基隆多處災情，卻意外讓國民黨基隆市長參選人謝立功、基隆市議長宋瑋莉「合體」；謝立功與宋瑋莉今天一早「極有默契」到西定路淹水處，隨後宋、謝2人一起到中山一路民治里勘災，隨後再轉往通仁街淹水處。藍營支持者說，原來要靠大雨淹水，才會讓宋、謝2人站在一起，為苦難的人民發聲。

國民黨基隆市長初選民調烏龍事件，坊間盛傳宋瑋莉與謝立功2人因此不合，謝立功登記參選當天，議長宋瑋莉與副議長蔡旺璉缺席，並未如往年藍營大團結，議長陪同市長參選人登記的盛況；謝立功日前到中華路郵局站街頭拉票，只有國民黨議員參選人莊敬聖到場，宋瑋莉再度缺席。外界都認為謝立功市長選舉缺乏議長宋瑋莉的支持，對選情會有影響。

宋瑋莉、謝立功今天合體會勘，先是到西定路加油站附近勘災，再轉往中山一路253巷淹水處現場查看，聆聽民眾意見；宋瑋莉說，平日要求市府工務處要注意，政府都不聽，現在發生淹水，她希望市政府要痛定思痛，不要輕忽人民意見，事先防患未然，不要讓人民一再受苦。

謝立功說，這次淹水這樣嚴重，下週還有山竹颱風要來，民眾都「剉咧等」，市政府應該趕快解決，步要下週又要再受害一次。