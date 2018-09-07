選舉文宣品百百種 圓扇稱霸

2018-09-07 08:46

〔記者歐素美／台中報導〕九合一選舉開跑，各參選人深耕基層宣傳，發放競選宣傳品少不了，因天氣炎熱，參選人幾乎都會製作圓扇，有選民笑稱「手上扇子十幾把，連外縣市的都拿到了」。口罩、原子筆、便條紙等也算大宗，此外，還有多功能鑰匙圈、棉花棒及簡易餐具等較特殊的宣傳品，還有人推出限量折扇，選民爭相索取收藏，供不應求。

九合一年選舉，各選區市議員因參選者眾，競爭激烈，老將新秀為連任或脫穎而出，除了站路口、掃菜市場，為加強選民印象，幾乎都會發放選舉宣傳品。第五選區民進黨新潮流系的市議員參選人林義偉，接連推出口罩、圓扇、菜瓜布、面紙及便條紙等宣傳品，以加深選民印象。

他表示，菜瓜布主攻掃市場時送婆婆媽媽專用，站路口拜票時則發送口罩，以供機車族使用。因經費主要來自募款，要省著用，初選階段狀況還不明朗，發送面紙最省，但圓扇效果最好，因為不論民眾是放在住家或營業場所，都能充份達到宣傳效果。

同樣也是新人參選的周永鴻則推出圓扇、便條紙、原子筆。限量1000把的折扇，因方便又具紀念價值，不少選民索取回家收藏，供不應求，他表示，因經費有限，募款順利才能再加送。

尋求連任的老將市議員吳顯森則喜歡送原子筆，因為比較方便，並推出結合LED燈、筆及起子等多功能的鑰匙圈，他說，「十分搶手，大家都在要」，支持者並贊助其發送口罩。

蕭隆澤員議除了圓扇、口罩外，則推出貼心的棉花棒。他說，因為自己常游泳，有時耳朵進水卻一時找不到棉花棒使用，現在運動人口多，才送選民棉花棒。

張雅旻議員上屆在外界普遍不看好的情況下高票當選，這次尋求連任，宣傳品仍只有圓扇及便條紙2種，主打「議會模範生」，要以用心問政、勤跑基層打動選民。

翁美春議員因贊助者眾，文宣品項目種類也多，除傳統圓扇、原子筆、面紙外，歷屆選舉主打贈送抹布，因為實用深受婆媽喜愛，為了選用吸水好用的抹布，還經8次測試才通過，廠商嫌太龜毛差點放棄承包，翁美春說，抹布實用，很多小吃店業者選後還會持續要。此外，還有支持者贊助的鏡面擦鑰匙圈，皆走方便實用路線。